Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 22 по 28 ноября обещает переменчивую погоду: днём температура будет колебаться от +5° до -3°, а осадки прогнозируют целых пять дней из семи.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал киевлян о нестабильной погоде, а новая неделя с 22 по 28 ноября принесёт ещё более выраженное похолодание и частые осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём температура воздуха в Киевской области будет колебаться от +5° в начале недели до -3° в конце, а осадки прогнозируют пять из семи дней.

В воскресенье, 22 ноября, воздух прогреется до +5°, ночью же похолодает до -1°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 23 ноября, максимум днём опустится до +2°, а ночью столбики термометров будут держаться на отметке +1°. В этот день также возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, днём ожидается +1°, ночью температура опустится до 0°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В среду, 25 ноября, столбики термометров днём опустятся до -1°, а ночью до -2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков в этот день не прогнозируют.

В четверг, 26 ноября, днём воздух прогреется лишь до +1°, а ночью похолодает до -2°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В пятницу, 27 ноября, дневная температура удержится на отметке -1°, ночная опустится до -2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, станет самым холодным днём недели: днём ожидается -3°, а ночью столбики термометров опустятся до -4°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым тёплым в Киевской области будет начало недели — воскресенье, 22 ноября, когда днём воздух прогреется до +5°. Самым холодным синоптики ожидают субботу, 28 ноября, когда дневная температура опустится до -3°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, а осадки прогнозируют в воскресенье, понедельник, вторник, четверг и субботу.

Учитывая частые осадки и существенный перепад температур, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём в дождливые дни. А из-за похолодания в конце недели лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста, чтобы избежать переохлаждения.

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