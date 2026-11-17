Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 18 по 24 листопада обіцяє стрімке похолодання: якщо в середу, 18 листопада, удень буде +11°, то вже до вівторка, 24 листопада, стовпчики термометрів опустяться до 0°. Крім того, синоптики прогнозують опади чотири дні з семи.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про дощі та температурні гойдалки, а новий тиждень у Київській області принесе ще різкіше похолодання. Якщо на початку періоду повітря прогріється до +11°, то вже до вівторка стовпчики термометрів опустяться до 0°, а температурний перепад за тиждень сягне 11°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +11° на початку періоду до 0° наприкінці, а нічні показники опустяться з +4° до -3°.

У середу, 18 листопада, у Київській області очікується +11° вдень та +4° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 19 листопада, температура утримається на позначці +11° вдень, а вночі підвищиться до +6°. Небо малохмарне, проте опади також можливі.

У п’ятницю, 20 листопада, повітря прогріється лише до +7° вдень, вночі очікується +4°. Хмарно з проясненнями, і цього дня також не виключені опади.

У суботу, 21 листопада, стовпчики термометрів покажуть +6° вдень та +1° вночі. Небо малохмарне, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 22 листопада, вдень похолодає до +4°, а вночі вперше за тиждень очікується мінусова температура -1°. Цього дня знову можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, денна температура опуститься до +2°, вночі буде 0°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 24 листопада, завершальний день тижня стане найхолоднішим: вдень очікується лише 0°, а вночі -3°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується.

Отже, найтепліше у Київській області буде на початку тижня — у середу та четвер, коли вдень повітря прогріється до +11°. Найхолодніше синоптики обіцяють у вівторок, 24 листопада, коли денна температура опуститься до 0°. Загальний перепад за тиждень становить 11°, а опади прогнозують у середу, четвер, п’ятницю та неділю.

Через різке похолодання синоптики радять мешканцям області подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі через слизькі ділянки.

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