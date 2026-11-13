Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 14 по 20 листопада обіцяє повернення опадів у середині тижня та коливання денної температури від +5° до +10°.

Попередній тижневий прогноз для Київщини попереджав про дощі та нічні заморозки, а новий прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 листопада показує, що опади повернуться у середині тижня, а денна температура коливатиметься від +5° до +10°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 14 по 20 листопада денна температура у Київській області триматиметься в межах від +5° до +10°, а нічна — від 0° до +7°.

У суботу, 14 листопада, повітря вдень прогріється до +6°, а вночі охолоне до +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 15 листопада, температура вдень залишиться на позначці +6°, а вночі похолодає до +1°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +7°, а вночі опустяться до 0°. Хмарність мінлива, опадів не очікується.

У вівторок, 17 листопада, вдень потепліє до +9°, вночі — до +4°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, очікується найтепліший день тижня — вдень до +10°, вночі до +7°. Хмарно, можливі опади.

У четвер, 19 листопада, температура вдень опуститься до +6°, а вночі залишиться на тому ж рівні — +6°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 20 листопада, тиждень завершить найпрохолодніший день — вдень лише +5°, вночі +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з максимумом +10°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 20 листопада, коли повітря прогріється лише до +5°. Перепад температур за тиждень складе 5°. Опади прогнозують у вівторок, середу та четвер — 17, 18 та 19 листопада.

У дні з опадами — вівторок, середу та четвер — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизькість доріг. У решту днів істотних опадів не прогнозується, тож прогулянки комфортно планувати на другу половину дня, коли повітря найтепліше.

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