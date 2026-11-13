З 14 листопада для частини ФОПів і компаній замість перехідного починає діяти постійний місячний ліміт на автоматичні перекази. Платежі понад цю суму банки автоматично не проводитимуть - для них знадобиться окрема платіжна інструкція і документи про походження коштів.

Ліміти на перекази в Україні змінюються для ФОП - з 14 листопада для частини підприємців і компаній замість перехідного починає діяти постійний місячний ліміт на автоматичні перекази.

Про це йдеться в Меморандумі про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, на який посилається фінансове видання Concord Fintech. Перехідний ліміт діє з 14 серпня, а постійний набуває чинності 14 листопада.

Важливий нюанс: ліміт - це загальна місячна сума всіх переказів, а не обмеження одного платежу. Рахується все, що підприємець переказав за місяць, разом.

Платежі понад ліміт банки автоматично не проводять. Таку операцію виконають лише за окремою платіжною інструкцією власника рахунку, і ФОП має документально підтвердити, звідки взялися гроші.

На першому етапі фінустанови оцінюють клієнтів за критеріями ризиковості, і перевищення ліміту стало окремим таким критерієм. Якщо операція видалася банку підозрілою, він може попросити пояснення та підтверджувальні документи незалежно від суми переказу.

Меморандум також передбачає цифровізацію фінмоніторингу. Банки отримають автоматичний доступ до даних про доходи, судові справи та іншу інформацію, тож довідки вручну збирати не доведеться. Якщо клієнт потрапив до реєстру в одній установі, інші банки автоматично посилять контроль за його рахунками.

Що змінюється з КВЕДами

З 1 січня 2027 року починається перехід на нову класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA. Автоматичного переходу немає: ФОПи та юрособи мають самостійно оновити свої КВЕДи.

Після запуску сервісу заяву про оновлення КВЕДів можна буде подати через державного реєстратора або в застосунку «Дія». З 2028 року застосовуватимуться виключно нові коди.

Що робити ФОП, щоб банк не заблокував переказ

Щоб перекази проходили без затримок, тримайте напоготові документи, які підтверджують походження коштів: договори, накладні, акти виконаних робіт, банківські виписки. Якщо сума перевищує ліміт, готуйтеся подати банку окрему платіжну інструкцію.

Оновлювати КВЕДи заздалегідь не обов'язково, але слідкуйте за анонсами сервісу в «Дії», щоб не пропустити перехідний період до 2028 року.

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