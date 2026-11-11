Україна може приєднатися до єдиної зони платежів у євро SEPA, що зробить міжнародні перекази значно дешевшими. За оцінками, українці та бізнес могли б заощаджувати близько 10 млрд гривень на рік, але є ризик не встигнути ухвалити потрібні закони.

Перекази в євро в Україні можуть подешевшати, якщо країна встигне приєднатися до єдиної зони платежів у євро SEPA. Українці та бізнес могли б щороку заощаджувати близько 10 мільярдів гривень на міжнародних переказах.

SEPA (Single Euro Payments Area) - це зона, де перекази в євро всередині країни та за кордон виконують за однаковими правилами й тарифами. Простими словами: надіслати євро, наприклад, до Німеччини стало б так само дешево, як і всередині самої Німеччини.

Поки Україна не в SEPA, банки проводять такі платежі через дорожчі міжнародні системи та посередницькі банки. Тому комісія за переказ у євро може бути помітно вищою, ніж була б у межах єдиної зони.

За оцінками, про які пише Mind.ua, сумарна економія для українців і бізнесу могла б сягнути 10 мільярдів гривень на рік. Ідеться про гроші, які зараз лишаються банкам замість того, щоб їх заощаджували відправники.

Що заважає вступу до SEPA

Головна перешкода - законодавча. Для приєднання Україна має ухвалити низку законів, зокрема запустити реєстри банківських рахунків, сейфів і бенефіціарів, на чому наполягає ЄС.

Якщо ці вимоги не виконати вчасно, Україна ризикує втратити можливість приєднатися до SEPA, попереджають у матеріалі. Тобто йдеться не лише про затримку, а про реальний ризик втратити дешевші перекази.

Що це змінить для звичайного клієнта

Після вступу до зони переказ у євро коштуватиме суттєво дешевше, а гроші зараховуватимуться швидше - зазвичай протягом одного банківського дня. Зникне й потреба в посередницьких банках-кореспондентах.

Бізнес платитиме менше за імпортні товари та послуги, що довгостроково може стримувати зростання цін. Для звичайних родин це простіші й дешевші перекази від близьких, які працюють чи живуть у країнах ЄС.

Як заощадити на переказах вже зараз

Точних строків вступу поки немає, і саме ухвалення законів лишається критичним. Поки це не сталося, варто порівнювати комісії різних банків і фінансових сервісів - тариф на один і той самий переказ у євро може відрізнятися вдвічі.

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