Ветерану, якому незаконно відмовили у виплаті або порушили права під час проходження ВЛК, може належати компенсація моральної шкоди. Однак суд визнає таку вимогу лише за наявності доказів - самої відмови чи незгоди з рішенням недостатньо.

Компенсації для ветеранів в Україні охоплюють не лише матеріальні збитки. Ветерану, якому незаконно відмовили у виплаті або порушили права під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), може належати відшкодування моральної шкоди. Але однієї незгоди з рішенням чи затримки грошей замало: потрібно довести порушення, страждання та зв'язок між ними. Право на таке відшкодування закріплене у статтях 23, 1167 і 1168 Цивільного кодексу України, а основні правила роз'яснює Міністерство юстиції.

Що суд вважає моральною шкодою

Це фізичний біль, душевні страждання, приниження честі та гідності. Наслідками можуть бути порушення сну, труднощі в роботі, у спілкуванні та повсякденному житті.

Важливо відокремити наслідки бойового досвіду від додаткових страждань через конкретне порушення. Наприклад, варто пояснити, як саме незаконна відмова у виплаті погіршила стан людини.

За загальним правилом суд встановлює чотири речі: наявність шкоди, протиправну поведінку установи, причинний зв'язок і вину заподіювача. У визначених законом випадках відповідальність настає незалежно від вини.

Які докази підготувати

Збирайте документи, що підтверджують і самі події, і їхні наслідки для здоров'я та життя:

медичні виписки, записи про безсоння, тривогу чи погіршення здоров'я;

висновки психолога, записи психіатра, результати обстежень;

відмови у виплатах, рішення ВЛК, експертних команд або колишніх МСЕК, а також результати їх оскарження;

заяви, скарги, листування та підтвердження того, що їх отримали;

показання свідків про зміни у вашому стані та житті.

Діагноз ПТСР сам собою не доводить, що страждання спричинили саме дії установи. Рішення комісії також не є автоматичним доказом його незаконності. Обов'язкової для всіх справ «довідки про моральну шкоду» не існує, тому суд оцінює докази сукупно, а іноді призначає експертизу.

Скільки грошей вимагати

Універсального тарифу чи гарантованої максимальної виплати немає. Позивач сам зазначає суму і пояснює її тривалістю страждань, змінами в житті, втраченими можливостями та наслідками для здоров'я. Остаточний розмір визначає суд.

Витрати на лікування та моральна шкода - це різні вимоги. Документально підтверджені матеріальні збитки можна заявляти окремим позовом.

Як діяти покроково

Зафіксуйте події: складіть хронологію порушення, своїх звернень і наслідків. Визначте відповідача та суд. Вимога разом з оскарженням дій органу влади може розглядатися адміністративним судом. Підготуйте позов: опишіть шкоду, причинний зв'язок, суму та докази. Перевірте строки звернення й судовий збір, зокрема підстави для звільнення від його сплати. Подайте позов. По допомогу з документами та представництвом ветерани можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.

Які строки звернення

Загальна цивільна позовна давність становить три роки, але для окремих вимог є винятки. На деякі вимоги через порушення особистих немайнових прав вона взагалі не поширюється.

Для спорів із військовою частиною, ВЛК чи іншою установою можуть діяти окремі процесуальні строки. З 4 вересня 2025 року скасовано загальне зупинення цивільної позовної давності на час воєнного стану, тож строки потрібно розраховувати індивідуально.

Отриману компенсацію можна використати на реабілітацію чи психологічну підтримку. При цьому звертатися по допомогу не варто відкладати до завершення суду.

Раніше Politeka повідомляла, компенсація за санаторно-курортне лікування: хто має право та як оформити виплату.

Також Politeka повідомляла, компенсація за знищене житло для ВПО: чому документи в окупації блокують виплати.