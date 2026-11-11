Економіст Олег Гетман прогнозує, що різких стрибків долара не буде: Нацбанк поступово послаблює гривню на 2-3 гривні на рік. До кінця 2029 року курс може сягнути близько 50 гривень за долар.

Курс долара в Україні на цей тиждень тримається біля позначки 45,5 гривні, і різких стрибків валюти найближчим часом не буде. Такий прогноз дав координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман.

Зараз на валютному ринку ситуація стабільна. На початку листопада долар коштував 45,5 гривні, а найбільше валюта зросла 4 листопада, коли Нацбанк встановив курс на рівні 45,66 гривні за долар. Після цього курс трохи відкотився, і вже 10 листопада знову повернувся до 45,5 гривні.

Чому різких стрибків не буде

Як пояснив Гетман в коментарі УНН, курс зараз фактично визначає не ринок, а Національний банк. Регулятор працює в режимі керованої гнучкості і по суті спрямовує рух долара та згладжує коливання.

«Золотовалютні резерви НБУ близько 50 млрд доларів, він може собі дозволити майже все, що завгодно робити з курсом. Він керується тільки своїм розумінням макроекономічної ситуації», - каже експерт.

Причина поступового послаблення гривні проста: розрив між імпортом і експортом постійно зростає. За словами Гетмана, експорту в нас менше, ніж імпорту, приблизно на 50 млрд доларів на рік. Цей розрив НБУ гасить дуже повільною девальвацією, а не різкими рухами.

Скільки коштуватиме долар найближчими роками

За прогнозом економіста, гривня продовжить девальвувати на кілька гривень на рік. Минулого року це було близько півтори гривні, цього року буде 2-3 гривні. Наступного року курс може змінитися ще на 1-2 гривні.

Тобто до кінця 2029 року долар може коштувати приблизно 50 гривень, але не більше. «Ніяких карколомних стрибків, якоїсь стрімкої інфляції, девальвації, нічого такого не буде, бо НБУ повноцінно керує цим процесом», - наголосив Гетман.

Що це означає для цін

Головна ціль Нацбанку - утримувати інфляцію. Регулятор намагається тримати її в межах 5%, і саме тому послаблює гривню поволі. Це означає, що ціни в магазинах зростатимуть поступово, без різких стрибків.

Для звичайних українців це означає, що панічно скуповувати долари немає сенсу: курс рухатиметься плавно, і жодних обвалів гривні не очікується.

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