Чоловікам від 18 до 60 років не доведеться показувати застосунок чи військово-обліковий документ під час оформлення паспорта за кордоном - перевірку виконає реєстр автоматично.

Військовий облік і закордонний паспорт знову в центрі уваги українців за кордоном. Цього разу йдеться про те, чи мусить чоловік віком від 18 до 60 років показувати «Резерв+» або паперовий військово-обліковий документ, щоб оформити український паспорт за межами країни.

Відповідь дали у лондонському Паспортному сервісі державного підприємства «Документ», яке обслуговує українців у Великій Британії та інших країнах. Пояснення стосується і видачі внутрішнього паперового паспорта, і закордонного.

Чи обов'язково встановлювати «Резерв+» перед візитом

Коротка відповідь - ні. Наявність актуальних військово-облікових даних залишається обов'язковою умовою для виготовлення та видачі паспорта, однак заявник не повинен підтверджувати їх самостійно. Працівник сервісу сам перевіряє статус військового обліку через електронну взаємодію між реєстрами Державної міграційної служби та Міністерства оборони України.

Тому чоловікам не потрібно пред'являти паперовий військово-обліковий документ, показувати застосунок «Резерв+» на телефоні чи заздалегідь встановлювати його перед поїздкою до установи. Перевірка відбувається автоматично - і під час подання документів, і безпосередньо перед видачею готового паспорта.

Що буде, якщо даних у реєстрі немає

Якщо в реєстрах не знайдеться інформації про військовий облік заявника, його можуть взяти на облік автоматично - без особистої участі чоловіка і без попереднього проходження цієї процедури. У такому разі готовий паспорт видадуть після того, як військово-обліковий документ буде сформовано в реєстрі.

Тобто людина, яка раніше не стояла на обліку, не отримає негайної відмови. Паспорт їй таки видадуть, щойно дані про облік з'являться в електронній системі.

Що варто знати перед візитом до Паспортного сервісу

Перевірка військового обліку проходить за реєстрами, а не за вашими документами на папері.

Встановлювати «Резерв+» чи носити з собою військово-обліковий документ не вимагають.

Якщо обліку немає - його оформлять автоматично, без самовільного проходження процедури.

Раніше Politeka повідомляла, у яких випадках електронний документ у «Резерв+» втрачає чинність.

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