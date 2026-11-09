Щоб отримувати пенсію близько 17 тисяч гривень на місяць, потрібен не лише достатній страховий стаж, а й високий офіційний заробіток. Розмір майбутньої виплати залежить від кількох показників, які враховує Пенсійний фонд під час розрахунку.

Пенсія в Україні залежить від стажу і зарплати: щоб отримувати близько 17 тисяч гривень на місяць, самого лише стажу недостатньо. Як пояснює видання «Експерт», розмір майбутньої виплати формує проста формула, а реальну суму визначають три показники.

Пенсію рахують як добуток середньої зарплати по країні, індивідуального коефіцієнта заробітку і коефіцієнта страхового стажу. Саме ці три складники вирішують, чи вдасться людині дотягнути виплату до 17 тисяч гривень.

Що таке коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт стажу рахують як 1% за кожен повний рік сплати внесків. Отже, за 35 років він становить 0,35, а за 40 років - 0,40. Важливо, що у 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу, і ця вимога щороку зростатиме.

Чому вирішальна офіційна зарплата

Другий показник - коефіцієнт заробітку. Він показує, як ваша зарплата співвідносилася із середньою по Україні в ті роки, коли ви працювали. Якщо людина все життя отримувала зарплату на рівні середньої, її коефіцієнт дорівнює одиниці, і на велику пенсію розраховувати не варто.

Яка зарплата потрібна для пенсії 17 тисяч

За чинною формулою, щоб за 35 років стажу отримувати пенсію близько 17 тисяч гривень, коефіцієнт заробітку має становити приблизно 2,5. Це означає, що офіційна зарплата протягом більшої частини трудового життя мала бути приблизно у 2,5 раза вищою за середню по країні.

Чим довший стаж, тим менший коефіцієнт потрібен для тієї самої суми. За 40 років стажу, коли коефіцієнт зростає до 0,40, достатньо заробітку приблизно у 2,2 раза вищого за середній, аби вийти на ті самі 17 тисяч гривень.

Що змінить пенсійна реформа

У 2027 році принцип нарахування пенсій можуть переглянути. Мінсоцполітики пропонує запровадити базову та страхову складові виплат, а мінімальну сукупну пенсію встановити на рівні 6000 гривень. Обговорюють і бальну систему: людина зі зарплатою на рівні середньої отримуватиме 10 балів за місяць, а з вищою - 11-12 і більше балів.

Як збільшити майбутню пенсію

Найголовніше - працювати виключно офіційно й отримувати «білу» зарплату, оскільки пенсія залежить від фактично сплачених внесків. Варто не переривати страховий стаж: з 1 січня 2027 року доплата за понаднормовий стаж може зрости з 25,95 до 28,78 гривні за кожен додатковий рік.

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