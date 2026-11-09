Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 10 по 16 листопада показує різке похолодання наприкінці тижня: максимум +16° у п'ятницю зміниться мінімумом +6° вже в неділю та понеділок.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про нестабільність, а новий тиждень з 10 по 16 листопада принесе одеситам різке похолодання: після плюс шістнадцяти градусів удень температура впаде до плюс шести.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня в Одеській області коливатиметься від +6° до +16°, а нічна - від +2° до +12°.

У вівторок, 10 листопада, вдень очікується +11°, вночі +7°, хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 11 листопада, повітря прогріється до +13° вдень, а вночі похолодає до +11°, небо залишиться малохмарним, можливі опади збережуться.

У четвер, 12 листопада, вдень стовпчики термометрів покажуть +14°, вночі +7°, хмарно з проясненнями, і синоптики знову не виключають опадів.

У п'ятницю, 13 листопада, температура досягне тижневого максимуму - +16° удень, вночі +12°, хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 14 листопада, вдень утримається +12°, вночі так само +12°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У неділю, 15 листопада, повітря значно охолоне - вдень лише +6°, вночі +5°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +6° вдень і до +2° вночі, небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою +16°, тоді як найхолодніше повітря синоптики обіцяють у неділю та понеділок - лише +6° вдень. Перепад температур за тиждень сягне 10°, а опади ймовірні у вівторок, середу, четвер та суботу.

Через суттєве похолодання наприкінці тижня одеситам варто заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку та дітям. У дні з можливими опадами - у вівторок, середу, четвер і суботу - не зайвим буде взяти парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу.

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