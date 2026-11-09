Графіки відключення світла в Харківській області на 10 листопада передбачають планові знеструмлення. Енергетики працюватимуть на мережах майже весь світловий день - з 09:00 до 17:00.

Відключення світла в Харківській області на 10 листопада заплановане у місті Люботин. Енергетики працюватимуть на мережах, тож частина будинків лишиться без електроенергії впродовж робочого дня. Про це повідомляє офіційний сайт Люботинської міської ради.

Коли не буде світла

Згідно з графіками відключень, електропостачання припинятимуть у двох проміжках. Перший блок знеструмлень - з 09:00:50 до 17:00:59, другий - з 09:00:57 до 17:00:59. Тобто орієнтовно з дев'ятої ранку до п'ятої вечора.

Які вулиці лишаться без світла

У першому переліку - в'їзд Луговий, вулиці Вадима Соколова, Слобожанська (будинок 175), Харківська, а також провулки Романа Іващенка та Холодногірський.

До другого, значно більшого переліку потрапили цілі вулиці та провулки міста. Зокрема, в'їзди Вільний і Охтирський, вулиці Анатолія Абросімова, Вільна, Валерія Лобановського, Державна, Дуншовська, Духовська, Караванська, Короленка, Миру, Полтавська, Ревчанська, Технічна, Філосовська, Чехова, а також провулки Вільний, Сонячний і Технічний. Крім того, у списку довгий перелік в'їздів - Борівський, Вільний, Донецький, Дубініна, Дуншовський, Змагання, Зої Космодем'янської, Клубний, Котляревського, Куп'янський, Лебединський, Миру, Новий, Олексіївський, Охтирський, Перекопський, Полтавський, Різдвяний, Райдужний, Рябіновий, Сонячний, Тичини, Травневий, Успішний, Федора Балавенського, Червоний та Шевченка.

Як підготуватися до відключення

Мешканцям Люботина радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, вимкнути з розеток техніку, яка не використовується, і зробити запас води. Точний час відновлення електропостачання може зрушитися залежно від обсягу робіт.

Раніше Politeka повідомляла, погода різко погіршиться: синоптики дали прогноз на тиждень з 9 по 15 листопада у Харківській області.

Також Politeka повідомляла, погода на тиждень у Харківській області з 8 по 14 листопада: синоптики попередили про стрімку зміну температури.