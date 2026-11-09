Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 10 по 16 листопада показує різкий перепад температур: від +16° у п'ятницю до +4° у понеділок, а п'ять днів тижня синоптики прогнозують опади.

Минулого тижня синоптики вже попереджали про перепади температур у регіоні, а новий прогноз на тиждень з 10 по 16 листопада показує ще виразніший контраст: від +16° до +4°, з опадами впродовж п'яти днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 10 по 16 листопада денні температури у Дніпропетровській області коливатимуться від +4° до +16°.

У вівторок, 10 листопада, повітря прогріється до +6°, вночі похолодає до +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 11 листопада, стовпчики термометрів удень підіймуться до +7°, вночі - до +2°. Хмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, температура вдень утримається на позначці +8°, вночі очікується 0°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У п'ятницю, 13 листопада, очікується найтепліший день тижня - повітря прогріється до +16°, вночі близько +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 14 листопада, вдень термометри покажуть +12°, вночі - також +12°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У неділю, 15 листопада, повітря прогріється лише до +5°, вночі похолодає до +3°. Хмарно з проясненнями, опади також можливі.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +4° вдень і +2° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою +16°, а найпрохолоднішим - понеділок, 16 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад температур за тиждень сягне 12°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер, п'ятницю, суботу та неділю.

Через значні перепади температур і можливі опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з очікуваними опадами варто бути обережними за кермом.

Раніше Politeka повідомляла, різке похолодання та дощі очікували в області тиждень тому.

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Як повідомляла Politeka, синоптики попереджали про перепад температур на початку листопада.