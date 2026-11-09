Графіки відключення світла в Київській області на 10 листопада опублікували для мешканців Переяславської громади. Планові знеструмлення через профілактичні роботи ДТЕК триватимуть майже весь день - з 08:30 до 19:30.

Графіки відключення світла в Київській області на 10 листопада знову оновилися - без електрики на кілька годин залишаться окремі вулиці Переяслава та навколишніх сіл.

Про це повідомляє офіційний сайт Переяславської міської ради.

Причина вимкнень планова, а не аварійна. Фахівці ДТЕК "Київські регіональні електромережі" проводять профілактичні роботи, щоб підвищити надійність мереж і запобігти аваріям. Тож світло вимикатимуть за заздалегідь складеним графіком, без дефіциту потужності.

Перша хвиля розпочнеться о 08:30. У селі Довга Гребля до 19:30 електроенергії не буде на вулицях Куток, Левада і Мочип'ять. У Переяславі з 08:30 до 19:00 знеструмлять будинок №3 на вулиці Самутіної Ганни.

У селі Чирське з 08:30 до 19:00 вимикатимуть вулиці Київська, Набережна і Підгірна. Основна частина вимкнень припаде на сам Переяслав - із 09:00 до 19:00.

Там світла не буде на десятках вулиць: Андрушівська, Бабачиха, Весела, Волинська, Героїв Дніпра, Героїв Маріуполя, Дружби, Зарічна, Зимова, Канівська, Комарівська, Комунарська, Космонавтів, Костюка, Морська, Набережна, Озерна, Осіння, Паркова, Перемоги та інші.

Як підготуватися до планового відключення

Енергетики радять ще з вечора зарядити телефони, павербанки і ноутбуки. Варто підготувати ліхтарики або свічки, а холодильник та морозильну камеру в день вимкнення відкривати якомога рідше, щоб продукти довше лишалися холодними.

Повний перелік адрес по кожній вулиці та точний час увімкнення опублікував офіційний сайт Переяславської міської ради - там можна звірити, чи потрапила ваша адреса в графік на 10 листопада.

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