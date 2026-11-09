Прострочена дата на картці не блокує її автоматично, однак у низці ситуацій новий пластик варто оформити без зволікань. ПриватБанк назвав випадки, коли перевипуск обов'язковий, і пояснив, як замовити картку швидко.

Зняття готівки та перевипуск картки в ПриватБанку мають свої правила, і частина з них стосується пластику, у якого формально минув термін дії. Банк нагадав: прострочена дата на картці не означає, що клієнт втрачає доступ до рахунку чи коштів. На період воєнного стану термін використання всіх пластикових карток продовжили, тож у відділення через застарілий місяць і рік поспішати не потрібно.

Такі картки й далі можна використовувати для звичайних фінансових операцій: оплата в магазинах, зняття готівки, перекази працюють у штатному режимі. Сам факт завершення строку на пластику жодним чином не впливає на доступ до рахунку.

Коли замінити картку обов'язково

Водночас у банку перелічили ситуації, коли новий пластик оформити варто без зволікань. Насамперед це пошкоджена або непридатна для використання картка, а також випадки, коли клієнт змінив особисті дані, наприклад прізвище.

Замінити картку також радять, якщо виникла підозра на шахрайські операції з рахунком. Якщо пластик загубили або залишили в банкоматі, важливо одразу його заблокувати, а вже потім оформлювати перевипуск. Окремий випадок - поїздка за кордон: перед подорожжю нову картку варто замовити, щоб уникнути проблем із розрахунками. Перевипуск потрібен і тоді, коли клієнт хоче отримати інший тип картки.

Як замовити нову картку

Замовити перевипуск можна двома способами: особисто у відділенні або дистанційно через застосунок Приват24. У меню «Гаманець» потрібно обрати картку та натиснути «Замовити картку», після чого доступна доставка як в Україні, так і за кордон.

Для тих, хто не хоче користуватися фізичним пластиком, банк пропонує Digital-картку без відвідування відділення. Її оформлюють через розділ «Усі картки» та кнопку «Додати».

У ПриватБанку наголошують: автоматичне продовження терміну дії пластику не скасовує права клієнта на перевипуск будь-коли - рішення про заміну завжди лишається за власником рахунку. Якщо ж картка справна, не загублена і не має інших проблем, поспішати з заміною немає потреби.

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