Свіжа їжа не завжди корисніша за морожену. Дієтолог, доктор медичних наук спростувала поширений міф і порадила, які продукти краще тримати в морозилці, щоб заощадити гроші та зберегти користь.

Ціни на продукти в Україні б'ють рекорди, тож дедалі більше родин шукають способи менше витрачати на їжу. Дієтолог, доктор медичних наук Ілсе Бурак пояснила, що звичка купувати все свіжим - не завжди найрозумніша стратегія для гаманця.

Вважається, що їжа корисніша, коли вона щойно з грядки чи з прилавка. Однак фахівчиня спростувала цю думку: заморожені продукти часто бувають і дешевшими, і поживнішими за свіжі аналоги, якщо їх правильно обирати.

Ягоди та фрукти

Заморожені на піку зрілості ягоди можуть бути поживнішими за свіжі, каже Бурак. Наприклад, заморожена чорниця містить удвічі більше антиоксидантів і на 72% більше клітковини, ніж звичайна свіжа. Дієтолог радить тримати в морозилці різноманітні фрукти й використовувати їх для сніданків та здорових перекусів.

Горох і кукурудза

Горох - джерело білка, клітковини й поживних речовин, тож заморожений він стане чудовою альтернативою, коли свіжих овочів немає. Кукурудза взимку коштує дорого, а заморожена доступна цілий рік і помітно дешевша. Вона краще зберігає солодкість і корисніша за консервовану. Бурак радить готувати її на сковороді зі спеціями, а не варити чи розігрівати в мікрохвильовці.

Риба, м'ясо та креветки

Для великої родини або тих, хто не любить щодня ходити в магазин, вигідно тримати вдома запас замороженої риби та м'яса. Ці білкові продукти швидко псуються, тож дієтолог радить купувати їх замороженими і розморожувати за потреби. Креветки в морозилці теж дешевші за свіжі, готуються за лічені хвилини і містять багато білка та йоду.

Головна порада дієтолога проста: не переплачуйте за те, що «свіже» не завжди означає «краще». Заморожені продукти часто дешевші, довше зберігаються і не поступаються за поживністю, якщо обирати їх уважно.

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