У 2026 році військовослужбовці можуть щомісяця отримувати компенсацію за оренду житла, а учасники бойових дій - 75% знижки на комуналку. Розповідаємо, кому належать виплати, скільки можна отримати та чи можна користуватися обома пільгами одночасно.

Пільги військовим на комуналку мають власні правила оформлення, а компенсація за оренду житла виплачується щомісяця залежно від місця служби. Про це йдеться в новому випуску програми «Військовий капітал» на Армія FM.

Розмір компенсації за піднайом житла у 2026 році залежить від того, де військовий проходить службу. У Києві передбачено 4560 грн щомісяця, в обласних центрах - 3420 грн, а в інших населених пунктах - 2280 грн. Тим, хто має трьох і більше членів сім'ї, виплату збільшують у півтора раза, тож у столиці вона може сягати 6840 грн на місяць. Це встановлена державою сума компенсації, а не гарантія повного відшкодування витрат на оренду квартири.

Отримати ці гроші можуть не всі військові. Компенсація передбачена для офіцерів, зокрема призваних на військову службу, контрактників рядового, сержантського і старшинського складу, а також курсантів військових закладів освіти, які мають сім'ї. Водночас мобілізованим рядового та сержантського складу, які не проходять службу за контрактом, така виплата не передбачена. Ще одна умова - відсутність власного житла за місцем служби.

75% знижки на комуналку: що покриває пільга УБД

На відміну від компенсації за оренду, ця пільга залежить не від форми проходження служби, а від наявності статусу учасника бойових дій. Власники посвідчення УБД мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та комунальних послуг - газу, електроенергії, води, опалення, водовідведення та інших передбачених законодавством послуг. Є нюанс: знижка поширюється лише на соціальні норми споживання, а за все, що понад них, доведеться платити за повним тарифом.

Пільгою можуть користуватися й члени сім'ї УБД, які проживають разом із ним, - чоловік або дружина, неповнолітні діти та інші визначені законом родичі. Дохід родини на право отримувати цю пільгу не впливає. Однак самого посвідчення недостатньо: щоб отримувати кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Як оформити компенсацію та пільгу

Компенсацію за оренду житла військовому оформлюють через рапорт командиру частини разом із документами про склад сім'ї та житлові умови. Заяву на комунальну пільгу УБД подають через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або онлайн - через портал електронних послуг Пенсійного фонду чи «Дію».

Компенсація за піднайом житла та пільга УБД на житлово-комунальні послуги - два окремі види державної підтримки, тож отримання компенсації за оренду саме по собі не позбавляє права на комунальну пільгу. Головне - відповідати умовам обох програм та оформити кожну окремо.

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