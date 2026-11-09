Український ринок пального входить у новий тиждень із рекордними цінами: дизель на окремих АЗС уже по 110 грн за літр, а автогаз за місяць додав 14-16 грн.

Ціни на пальне на АЗС в Україні знову змінилися - протягом тижня 9-15 листопада українським водіям доведеться зважати на високі розцінки, а найбільшу турботу викликає автогаз, який за місяць подорожчав найвідчутніше.

Початок листопада приніс автомобілістам чергові зміни на ринку пального. За останній місяць найбільше зросли ціни саме на автомобільний газ, істотно додав у вартості й дизель, тоді як бензин А-95 лишався відносно стабільним.

Скільки зараз коштує пальне

За даними профільного видання Главком, станом на 7 листопада середня вартість бензину А-95 у семи великих мережах становила близько 90,03 грн за літр, а дизельного пального - 105,25 грн. Найдорожчий бензин А-95 серед розглянутих мереж продавали по 92,90 грн за літр, а преміальний дизель на окремих заправках сягнув позначки 110 грн.

Звичайне дизельне пальне станом на 7 листопада коштувало від 102,76 до 107 грн за літр. За місяць звичайний дизель у великих мережах подорожчав на 4-7,60 грн/л, а преміальний - на 6-8,50 грн/л.

Ціни на автогаз у розглянутих мережах на 7 листопада коливалися від 57,97 до 62,50 грн за літр. За період із 7 жовтня по 7 листопада його вартість зросла на 14,60-16 грн за літр.

Автогаз став головним сюрпризом

Найбільше підвищення зафіксували в мережі "Укрнафта", де газ подорожчав на 16 грн за літр. У KLO зростання склало 15,90 грн, а в UPG - 15,50 грн. Показово, що навіть наприкінці першого тижня листопада окремі оператори продовжували підвищувати ціну: на АЗС WOG газ додав 60 копійок, у SOCAR - 40 копійок, а в "Укрнафті" - цілу гривню.

Якщо тенденція збережеться, саме автогаз може лишитися одним із найнестабільніших видів пального протягом 9-15 листопада, хоча підтвердженого прогнозу нового стрибка поки немає.

Що буде з бензином і дизелем

Ситуація з бензином наступного тижня може лишатися відносно стабільною: підстав для різкого подорожчання в усіх мережах одночасно поки немає. Навпаки, окремі оператори готові знижувати ціну - так, 7 листопада мережа SOCAR знизила вартість бензину А-95 та А-95+ одразу на 3 грн за літр.

Подальша динаміка залежатиме від закупівельних цін, вартості імпортованих нафтопродуктів і курсу гривні. Для дизеля ризики подорожчання зберігаються через високу залежність від імпорту, тож варто очікувати нерівномірної зміни цін у різних мережах АЗС.

Чому ціни можуть знову змінитися

Український ринок пального значною мірою залежить від імпорту, тому на кінцеву вартість бензину, дизеля і газу впливають закупівельні ціни в Європі, валютний курс, логістичні витрати й обсяги доступного пального. Додатковим фактором ризику лишаються російські удари по інфраструктурі, які можуть ускладнювати доставку нафтопродуктів.

Водночас експерти поки не говорять про загальнонаціональну паливну кризу: на ринку достатньо пального, хоча в окремих регіонах можуть виникати локальні труднощі з постачанням.

Раніше Politeka повідомляла, бензин А-95 подешевшав, а дизель і автогаз подорожчали.

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