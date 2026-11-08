Ветерани війни та члени їхніх сімей можуть отримувати податкові послуги за оновленими стандартами: першочергове обслуговування, окремий канал консультацій і допомога з веденням власної справи.

Допомога ветеранам у податкових органах тепер працює за новими правилами - Державна податкова служба України запровадила оновлені стандарти обслуговування захисників і їхніх родин. Про це ДПС повідомила на національному медіапорталі «Ветеран».

Для працівників податкової визначили чіткі правила спілкування з ветеранами, надання допомоги та вирішення проблемних ситуацій під час звернень. Головне нововведення - принцип «зеленого коридору», тобто пріоритетного обслуговування.

Що означає «зелений коридор»

Це система пріоритетного доступу ветеранів війни та членів їхніх сімей до податкових послуг. Вона передбачає чотири ключові можливості:

пріоритетний запис до електронної черги;

першочергове обслуговування в Центрах обслуговування платників та Офісах податкових консультантів;

окрему телефонну лінію Контакт-центру;

спеціальний тематичний блок у чат-боті ДПС.

Завдяки цьому ветерани можуть зручніше отримувати послуги й роз'яснення щодо своїх податкових питань без довгих очікувань у загальній черзі.

Допомога ветеранам-підприємцям

Для тих, хто відкриває бізнес або вже працює, діє сервіс податкового супроводу ветеранського підприємництва. В Офісах податкових консультантів можна безоплатно отримати пояснення щодо:

реєстрації власної справи;

вибору системи оподаткування;

ведення обліку та використання касових апаратів;

подання звітності й сплати податків.

Допомога доступна також підприємцям, які отримали грант і планують розширювати бізнес. Це безоплатні консультації, тож ветерану не потрібно наймати бухгалтера на старті власної справи.

Як отримати податкові консультації

Щоб скористатися «зеленим коридором», ветерану достатньо звернутися до Центру обслуговування платників або Офісу податкових консультантів за місцем проживання. Для дистанційного зв'язку працює окрема телефонна лінія Контакт-центру ДПС та тематичний блок у чат-боті відомства. Посвідчення УБД або інший документ, що підтверджує статус, пришвидшить обслуговування.

Працевлаштування ветеранів у ДПС

Податкова служба також залучає ветеранів до роботи у власних органах - зокрема в консультаційних офісах і центрах обслуговування. Переглянути пропозиції можна в розділі вакансій для ветеранів. Для поширення інформації про роботу ДПС співпрацює з Міністерством у справах ветеранів та ветеранськими організаціями.

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