Цього тижня Терезам варто більше слухати, ніж говорити - особливо у дні, які принесуть найцікавіші розмови.

Тиждень обіцяє Терезам насичений спектр емоцій - від захопливих розмов на початку тижня до клопіткої рутини в середині та теплого спілкування у вихідні. Докладний прогноз на цей період опублікувало видання Horoscope.com, і астрологи відмічають, що головний акцент тижня - вміння слухати.

Робота і фінанси

На початку тижня Терезам варто зосередитися не стільки на нових проєктах, скільки на завершенні того, що вже розпочато. Середина тижня - середа і четвер - залишає обмаль простору для свіжих ідей: саме зараз варто розібратися з незакінченими справами, навести лад у документах і закрити дрібні організаційні питання. Не варто поспішати з великими рішеннями щодо фінансів цими днями - краще зачекати до вихідних, коли з'явиться ясність.

Стосунки

На початку тижня у Терезів з'явиться людина, розмова з якою здається нескінченною - саме та, з ким хочеться говорити про спільні плани і нові речі, які можна зробити разом. Це може бути партнер, давній друг або хтось, із ким стосунки виходять на новий рівень. У середині тижня особисте спілкування відійде на другий план через побутові клопоти, зате вихідні повернуть фокус назовні - до інших людей, спільних справ і теплих розмов.

Здоров'я та енергія

Енергія тижня нерівномірна: емоційний підйом на початку змінюється короткою втомою в середині, коли доводиться розбиратися з рутинними справами. Щоб не вигоріти, варто закладати у розклад короткі паузи на відпочинок, особливо в середу і четвер. До вихідних сили природно повертаються, і субота з неділею дають змогу відновитися через спілкування та приємне дозвілля.

Найкращі дні тижня

Найвдалішим днем тижня стане неділя - чудовий час для спілкування, зустрічей і нових знайомств, коли варто більше слухати, ніж говорити, щоб усе склалося якнайкраще. Початок тижня, зокрема понеділок, також буде приємним завдяки цікавій розмові, яка задасть тон усьому періоду. А ось середу і четвер варто сприймати як робочі дні без зайвих очікувань - просто час закрити хвости.