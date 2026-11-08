Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 9 по 15 листопада обіцяє справжні температурні гойдалки: максимум прогріється до +14° у п'ятницю, а вже в середу вдень буде лише +3°, перепад сягне 11°.

Новий прогноз погоди для Київщини на цьому тижні обіцяє відчутні перепади температур. Протягом семи днів стовпчики термометрів то опускатимуться до +3°, то різко підійматимуться до +14°, тож мешканцям області варто готуватися до мінливої погоди.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +3° до +14°, а нічні - від 0° до +8°.

У понеділок, 9 листопада, повітря вдень прогріється до +6°, вночі ж похолодає до +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, температура вдень утримається на позначці +6°, а вночі становитиме +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 11 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +3° вдень і стільки ж вночі - +3°. Небо затягне хмарами, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, вдень трохи потеплішає - до +7°, вночі ж буде +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 13 листопада, очікується пік тепла - повітря прогріється аж до +14°, вночі похолодає до +6°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 14 листопада, вдень буде +8°, а вночі температура не опуститься нижче +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики допускають опади.

У неділю, 15 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +4° вдень і 0° вночі. Небо буде малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою +14°, а найпрохолодніше буде в середу, 11 листопада, коли вдень очікується лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 11°. Опади синоптики прогнозують двічі - у середу, 11 листопада, та в суботу, 14 листопада.

Через такі різкі перепади температур лікарі та синоптики радять мешканцям області вдягатися за принципом багатошаровості - особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А в теплі дні, як-от п'ятниця, 13 листопада, можна планувати прогулянки чи справи на свіжому повітрі.

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