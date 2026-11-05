Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 6 по 12 листопада обіцяє три дощових дні та максимум +7° удень, а мінімум опуститься до +3°.

Прогноз дощів у Київській області минулого тижня справдився, і нова хвиля опадів накриє регіон і наступного тижня — з 6 по 12 листопада синоптики очікують дощі одразу тричі, а максимальна денна температура не перевищить +7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня вдень у Київській області буде від +3° до +7°.

У п’ятницю, 6 листопада, повітря прогріється до +6°, а вночі стовпчики термометрів залишаться на тій самій позначці +6°. Небо буде малохмарним, однак синоптики не виключають опадів.

У суботу, 7 листопада, температура опуститься до +3° вдень і до +1° вночі. Синоптики попереджають про можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +5°, а вночі похолодає до -1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +7°, вночі ж буде +3°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У вівторок, 10 листопада, вдень утримається +6°, вночі похолодає до +1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 11 листопада, вдень буде +5°, а вночі потеплішає до +4°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, тиждень завершиться температурою +6° удень і +3° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Київській області буде в понеділок, 9 листопада, коли повітря прогріється до +7°, а найпрохолодніше — у суботу, 7 листопада, із максимумом лише +3°. Перепад денних температур за тиждень становитиме 4°. Опади прогнозують тричі — у п’ятницю, 6 листопада, у суботу, 7 листопада, та в середу, 11 листопада.

У дні з опадами — 6, 7 та 11 листопада — варто взяти парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Вночі з неділі на понеділок температура опускається до -1°, тож людям похилого віку варто вдягатися тепліше, аби уникнути переохолодження.

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