Проросла, зелена або надто м'яка картопля може ховати токсини і мікроорганізми, які не знищуються навіть термічною обробкою. Розповідаємо, за якими ознаками вчасно відбракувати зіпсований овоч і не отруїтися.

Картопля - один із найулюбленіших і найдоступніших продуктів на українській кухні: вона ситна, недорога і зберігається місяцями. Проте навіть звична бульба може стати небезпечною, якщо вчасно не помітити ознаки псування. Розібратися, яку картоплю вже не варто їсти навіть після ретельного обрізання, допомогли поради, які зібрало видання Chowhound.

Яку картоплю не можна їсти: головні сигнали

Перший тривожний дзвіночок - сильне проростання. Невеликі паростки для бульби річ звична, адже картопля прагне розмножуватися. Однак коли пагонів забагато, це вже привід насторожитися. Як пояснює садівниця Ніккі Катман, у самих паростках сконцентровані токсичні глікоалкалоїди, здатні спричинити отруєння, тоді як у білій м'якоті їх мізер. Пророслі ділянки треба ретельно зрізати, але якщо паростків багато - решту бульби слід оглянути на інші дефекти.

Другий сигнал - втрата пружності й м'якість. Картопля стає м'якою через природну втрату вологи, проте лякатися варто саме водянистої м'якості та «кашоподібних» ділянок. Якщо на поверхні є плями, з яких легко вичавлюється кашоподібна суміш, - це свідчить про бактерії або цвіль, і такий овоч треба викинути.

Зморшкуватість, підтікання і запах

Третя ознака - глибока зморшкуватість шкірки. Картопля приблизно на 80% складається з води, тож у сухому приміщенні волога випаровується, і бульба втрачає пружність. Якщо овоч покрився зморшками з усіх боків, внутрішні тканини вже почали розкладатися, а продукт набуває гіркого чи кислого присмаку і містить небезпечні мікроорганізми.

Четвертий сигнал - вологі сліди та підтікання. Калюжка під мішком із картоплею означає, що термін придатності закінчився: це може бути як природне гниття, так і агресивні грибкові інфекції. Такий овоч їсти категорично не можна. Насторожити має і різкий неприємний запах: свіжа бульба пахне нейтрально, а процеси розпаду утворюють небезпечні гази. Грибкові хвороби спочатку віддають оцтом, а згодом - тухлою рибою чи навіть аміаком.

Зелена картопля - окреме попередження

Існує думка, що зелену картоплю можна врятувати, зрізавши позеленілі ділянки, але це міф. Зелений відтінок виникає через підвищення рівня хлорофілу під дією світла, і це нерозривно пов'язане зі зростанням концентрації токсичних алкалоїдів - соланіну й чаконіну. Вони викликають сильні спазми, нудоту та діарею, причому термічна обробка ці токсини не знищує. Оскільки отруйних речовин стає занадто багато, обрізання зелених ділянок не допоможе - таку картоплю доведеться викинути повністю.

Навіть пліснява - привід позбутися бульби: правило «знайшов цвіль - викидай» діє і тут, бо міцелій проростає наскрізь. Міністерство сільського господарства США наголошує, що коли на їжі видно сильну плісняву, її «кореневі» нитки вже глибоко проникли в продукт. Тож ризикувати не варто.