Український банк автоматично підключив усі свої картки Mastercard до сервісу Click to Pay: тепер для оплати онлайн достатньо номера телефону чи e-mail, без ручного введення реквізитів картки.

Оплата газу, світла та води без комісії вже стала звичною для українців, однак тепер покращення торкнулися й онлайн-покупок в інтернет-магазинах - банк Unex Bank автоматично підключив усі свої картки Mastercard до сервісу Click to Pay.

Новина проста і корисна для власників карток цього банку: їм більше не потрібно окремо реєструвати картки в сервісі. Оплата з Click to Pay одразу доступна як для вже активних, так і для нових карток банку. На платформах торгових партнерів, які підтримують сервіс, достатньо вказати номер мобільного телефону або електронну адресу.

Що таке Click to Pay і як це працює

Click to Pay - це глобальне рішення для онлайн-оплат від Mastercard. Воно дозволяє купувати товари карткою без необхідності вручну вводити номер картки, термін її дії та CVC-код. Процес розрахунку стає простішим і швидшим, а карткові дані захищені завдяки технології токенізації.

Суть токенізації проста: замість справжніх платіжних реквізитів картки під час оплати використовується унікальний цифровий токен. Тобто конфіденційні платіжні дані не передаються третім сторонам, і навіть якщо зловмисники перехоплять інформацію, скористатися нею вони не зможуть.

Додатковий захист через біометрію

Додатковий рівень безпеки забезпечує сервіс Mastercard Payment Passkey. Він поєднує біометричну автентифікацію, яка використовується на пристрої - наприклад, за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя - з технологією токенізації. Завдяки цьому відпадає потреба в паролях чи одноразових кодах, тому оплата стає ще швидшою і безпечнішою.

«Безпека, зручність і швидкість - ключові напрямки, за якими рухаються прогресивні платіжні послуги», - зазначила директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець, додавши, що банк і надалі імплементуватиме найкращі рішення для зручності клієнтів.

Де вже можна платити через Click to Pay

Мережа партнерів, які підтримують Click to Pay, продовжує розширюватися. В Україні рішення вже доступне на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua та на інших торгових платформах. Тобто оплата комунальних послуг, поповнення рахунків і онлайн-покупки в низці сервісів уже можуть відбуватися без введення даних картки вручну.

Сервіс працює на різних пристроях і в різних браузерах, тож користуватися ним можна і зі смартфона, і з комп'ютера. Щоб скористатися перевагою, потрібно лише мати активну картку Mastercard банку, що підтримує сервіс.

Раніше Politeka повідомляла, оплата за тепло без опалення: коли українці можуть вимагати перерахунок.