Особистий кабінет Пенсійного фонду працює на вебпорталі електронних послуг і в мобільному застосунку, а увійти можна через Дія.Підпис, КЕП або BankID банку. Розповідаємо, які послуги доступні онлайн і що робити, якщо авторизація не вдається.

Пенсійні послуги в Україні можна оформлювати онлайн без черг у сервісних центрах. Особистий кабінет Пенсійного фонду дає змогу подати заяву на пенсію чи перерахунок, змінити спосіб виплати, замовити довідки та пройти ідентифікацію, не виходячи з дому.

Кабінет працює на вебпорталі portal.pfu.gov.ua і в безкоштовному застосунку «Пенсійний фонд України» для Android та iPhone. Окремий логін і пароль не потрібні: особу підтверджує сам спосіб входу, а реєстрація відбувається автоматично під час першої авторизації.

Як увійти в особистий кабінет ПФУ

На порталі кнопка «Вхід» розташована у верхньому правому куті. Після натискання відкриваються вкладки з трьома рівноцінними способами авторизації - обирайте найзручніший для вас.

Дія.Підпис - потрібні два пристрої: комп'ютер або планшет із порталом і смартфон із Дією. Скануєте QR-код, проходите фотоперевірку і вводите свій п'ятизначний код Дія.Підпису.

- потрібні два пристрої: комп'ютер або планшет із порталом і смартфон із Дією. Скануєте QR-код, проходите фотоперевірку і вводите свій п'ятизначний код Дія.Підпису. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - його можна безкоштовно отримати в банку, у Дії або в іншого надавача. Обираєте надавача, завантажуєте файл ключа або підключаєте токен і вводите пароль. Цей спосіб не залежить від смартфона чи банку.

- його можна безкоштовно отримати в банку, у Дії або в іншого надавача. Обираєте надавача, завантажуєте файл ключа або підключаєте токен і вводите пароль. Цей спосіб не залежить від смартфона чи банку. ID.GOV.UA з BankID - відкриває державну систему ідентифікації, де ви обираєте свій банк і авторизуєтеся як в інтернет-банкінгу. Працює лише якщо банк підключений до системи BankID НБУ.

У мобільному застосунку доступні ті самі три способи входу, а більшість послуг зібрана на вкладці «До ПФУ».

Головні онлайн-послуги кабінету

Перелік електронних послуг значно ширший, ніж здається, і більшість не потребує візиту до центру. Ось найкорисніші:

перегляд страхового стажу, заробітку та електронної трудової книжки;

замовлення довідок ОК-5 і ОК-7 та інших документів із QR-кодом;

заява про призначення пенсії зі скан-копіями документів;

заява про перерахунок пенсії або перехід на інший вид пенсії;

зміна способу виплати - з пошти на банківський рахунок;

довідка про розмір пенсії або доходи для банку, соцзахисту чи суду;

ідентифікація пенсіонера та перевірка її дати в сервісі «Моя ідентифікація»;

заява на субсидію, пільги або державну соціальну допомогу;

електронне звернення, скарга чи запит до органів ПФУ;

запис на прийом до сервісного центру або на відеоконсультацію.

Загальний страховий стаж видно одразу на головній сторінці кабінету. Довідки ОК-5 і ОК-7 замовляють через «Комунікації з ПФУ», і вони надходять у форматі PDF.

Як подати заяву на пенсію та перерахунок

Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн, додавши скан-копії трудової книжки, довідок та інших документів. Так само подають заяви на перерахунок після набуття додаткового стажу і на переведення з одного виду пенсії на інший.

Щоб змінити спосіб виплати, у заяві вказують реквізити рахунку, відкритого саме на ваше ім'я. Виплату на нові реквізити спрямують після опрацювання заяви фондом.

Ідентифікація та довідки

Пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Найпростіше зробити це входом у кабінет через Дія.Підпис. Альтернатива - відеоідентифікація: заяву подають на порталі через вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку» навіть без входу.

Відеодзвінок фонд призначає протягом 30 календарних днів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після подання заяви. Довідку про розмір пенсії та документи з QR-кодом формують у тому самому кабінеті, а електронне пенсійне посвідчення після оформлення з'являється в Дії.

Що робити, якщо авторизація не вдається

Якщо не можете увійти, перевірте адресу порталу: справжній розміщений лише за portal.pfu.gov.ua. Пенсійний фонд ніколи не просить вводити дані картки, CVV чи коди з SMS, щоб отримати виплату, - така вимога є ознакою шахрайства.

Не переходьте за посиланнями з месенджерів, а вводьте адресу вручну або із закладок. Застосунок ставте лише з Google Play або App Store. Не повідомляйте нікому пароль до КЕП, код Дія.Підпису чи дані інтернет-банкінгу.

За електронними зверненнями до фонду відповідають протягом місяця, а якщо питання потребує додаткового вивчення - строк можуть продовжити до 45 днів. Скарги і запити подають у розділі «Комунікації з ПФУ», вказавши періоди, суми та номери рішень.

Якщо ви бачите в кабінеті заяви, яких не подавали, або змінені реквізити виплати, негайно зверніться до контакт-центру ПФУ за номером 0 800 503 753 або до сервісного центру. Скомпрометований КЕП слід заблокувати чи скасувати в надавача.

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