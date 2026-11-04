Пенсійні виплати можуть «заморожувати» - гроші нараховуються на рахунок, але зняти їх неможливо. У Пенсійному фонді України пояснили, чому пенсія не приходить на картку і як відновити виплати.

Пенсійні виплати в Україні часом перестають надходити на банківську картку без видимої причини. Найчастіше проблема не в банку: Пенсійний фонд України заморожує виплати, тож гроші й далі нараховуються на рахунок, але скористатися ними неможливо.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України (пояснення зібрали Факти ICTV), заморожування пенсійних виплат, тобто припинення нарахування пенсії, найчастіше стається тоді, коли людина не знімає гроші з рахунку понад шість місяців.

Чому ПФУ зупиняє виплату пенсії

Крім тривалої «мовчанки» рахунку, Пенсійний фонд України припиняє виплату пенсії ще в кількох випадках:

якщо під час оформлення виплат вказали недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

коли пенсіонер помер.

Різниця важлива: при заморожуванні пенсія продовжує надходити на рахунок, тобто нараховується, але скористатися цими грошима не можна, доки людина не підтвердить свою особу.

Коли поновлюють виплати

Щоб знову отримувати кошти, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України для підтвердження особи. Пенсію починають виплачувати за рішенням територіального органу ПФУ впродовж 10 днів після того, як з'ясують обставини й умови для поновлення виплат.

Окремо у фонді нагадують: якщо людина влаштувалася на роботу на посаду, яка дає право на виплати за вислугу років, виплата пенсії зупиняється на весь період роботи на такій посаді.

Що робити, якщо пенсія не приходить

Порядок дій простий, але вимагає особистого візиту. Спочатку потрібно звернутися до найближчого органу Пенсійного фонду та подати заяву, написану від руки. Із собою обов'язково взяти паспорт та ідентифікаційний код.

Далі працівники фонду перевірять документи та заяву, після чого пенсійні виплати поновлюються. Так людина зможе отримати і ті виплати, які їй увесь цей час не надходили або які вона сама не забирала.

Як отримати пенсію за минулий час

Якщо ви мали право на виплату пенсії, але не отримували її зі своєї вини, гроші нарахують, але не більше ніж за три роки. За один рік виплатять пенсію відразу, а решту виплачуватимуть щомісяця рівними частинами - сума не перевищуватиме розміру поточної пенсії.

Пенсійні виплати можуть поновити за документами, які вже є в пенсійній справі людини. Можна також надати інші документи, що впливають на розмір пенсії, - про стаж, заробітну плату тощо.

Ідентифікація: кому обов'язково проходити

Законодавство зобов'язує дві категорії пенсіонерів щороку проходити фізичну ідентифікацію. Зробити це необхідно до 31 грудня, щоб виплати продовжували надходити з січня наступного року. Це передбачено статтею 47 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та постановою Кабміну № 299.

Фізичну ідентифікацію мають проходити пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами: за допомогою відеозв'язку, у будь-якому відділенні Ощадбанку чи сервісному центрі Пенсійного фонду, в електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, а також у закордонній дипломатичній установі України з подальшим відправленням пакета документів поштою чи онлайн.

У ПФУ нагадують, що в період дії воєнного стану особи, які тимчасово виїхали за кордон, можуть надсилати поштою заяву про поновлення пенсії та необхідні документи.

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