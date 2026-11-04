У листопаді 2026 року державний ПриватБанк відкриває окремі карткові рахунки клієнтам від 40 років, на які зарахують 2000 гривень на профілактичне медобстеження. Розповідаємо, кому доступна програма та як оформити гроші.

Грошову допомогу українцям за кордоном можна втратити навіть автоматично, а тим часом удома держава продовжує підтримувати громадян через банки. У листопаді 2026 року державний ПриватБанк відкриває окремі карткові рахунки клієнтам від 40 років, на які зарахують 2000 гривень у межах державної соціальної програми оплати профілактичних медичних обстежень.

Ідеться про програму «Скринінг здоров'я 40+». Вона передбачає, що громадяни, які досягли 40-річного віку, можуть безоплатно пройти комплексний профілактичний огляд у медичних закладах. Для клієнтів державного банку доступна опція оформлення цільової допомоги на проходження медобстеження. Безготівкові кошти зараховуються на спеціальні рахунки, отримувати їх дозволено один раз на рік.

Що передбачає допомога для клієнтів ПриватБанку

Ініціатива розроблена для своєчасного виявлення найпоширеніших захворювань серед українців старшого віку. Обстеження покриває перевірку організму на наявність трьох груп порушень: патологій кровообігу, ендокринних розладів (зокрема діабету) та психічних порушень.

Ті, кому в листопаді 2026 року виповниться 40 років, також можуть розраховувати на отримання грошової допомоги - віковий поріг рахується за фактом досягнення 40-річчя.

Як оформити допомогу: два способи

Якщо людина відповідає вимогам програми, у листопаді можна звернутися до ПриватБанку для відкриття спеціальної картки, на яку зараховуються державні кошти. Передбачено два варіанти подачі заявки: дистанційно або через банківське відділення. Банк може видати фізичну картку або відкрити її цифровий аналог у застосунку.

Для онлайн-формату нарахування коштів знадобиться: смартфон із безконтактним модулем (NFC), державний електронний сервіс «Дія» та цифрове посвідчення особи (ID-картка). Літні громадяни, які не користуються сучасними гаджетами, можуть звернутися у відділення для оформлення пластикової картки. Після отримання картки необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати заяву на отримання допомоги.

На що можна витратити 2000 гривень

Виплати мають цільове призначення: використати їх можна лише на проходження обстеження в медзакладах, зареєстрованих у програмі Міністерства охорони здоров'я з кодами діяльності MCC 8011, 8062, 8099, 8071. Зняти кошти готівкою неможливо, перекази на інші рахунки заборонені.

Гроші потрібно використати впродовж двох місяців після надходження на картку. Якщо в цей строк не вкластися, кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

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