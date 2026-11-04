Податкова підтвердила: підприємець має право сплачувати єдиний податок та ЄСВ з будь-якої власної картки, а не лише з бізнес-рахунку. Головне - правильно оформити платіж.

Державні виплати та допомоги українцям оформлюють через різні сервіси, а от податки ФОП сплачує самостійно - і не обов'язково з бізнес-рахунку. У Державній податковій службі пояснили, що підприємець має повне право перераховувати єдиний податок і єдиний соціальний внесок зі своєї особистої банківської картки.

Головний принцип, який наголошують у податковій, - податковий обов'язок виникає перед державним бюджетом, а не перед певним типом банківського рахунку. Тобто закону байдуже, з якої саме картки надійшли гроші: з поточного рахунку ФОП чи зі звичайної особистої картки. Важливо лише те, що кошти належать самому підприємцю.

Що вимагає податкова при сплаті з особистої картки

Єдина реальна вимога - коректне заповнення призначення платежу. У платіжці має бути вказаний реєстраційний номер облікової картки платника (раніше його називали ідентифікаційним кодом) або номер, якщо ФОП сплачує як фізична особа. Без цих реквізитів платіж може просто "загубитися" і не зарахуватися на особовий рахунок.

Також не можна сплачувати податки за ФОП з картки третьої особи - чужої картки родича чи друга. У такому разі податкова може не зарахувати платіж, бо платником зазначена інша особа, а не сам підприємець. Гроші мають бути саме власними коштами ФОП.

Які податки можна платити з картки

На практиці з особистої картки без перешкод сплачуються обидва основні платежі підприємця-спрощенця. Це єдиний податок, який для першої групи у 2026 році становить 302,8 грн на місяць, а для другої групи - 20% від мінімальної зарплати. І єдиний соціальний внесок, мінімальний розмір якого зараз становить 1760 грн на місяць.

Жодних окремих штрафів чи санкцій за те, що сплата надійшла з особистої картки, а не з бізнес-рахунку, закон не передбачає. Тому підприємцю, який, наприклад, не встиг поповнити рахунок ФОП до кінця місяця, нічого не загрожує - він може виконати свій обов'язок просто з особистої картки.

Що робити, щоб платіж точно зарахувався

Щоб податок гарантовано потрапив на особовий рахунок, під час оплати через застосунок банку чи інтернет-банкінг перевірте три речі. По-перше, оберіть правильний рахунок отримувача для свого регіону і виду податку. По-друге, вкажіть свій номер облікової картки платника податків у призначенні платежу. По-третє, збережіть квитанцію - вона стане підтвердженням сплати, якщо виникнуть розбіжності.

Якщо платіж не зарахувався попри правильні реквізити, податкова радить звертатися до центру обслуговування платників за місцем реєстрації або через електронний кабінет. Там звірять особовий рахунок і за потреби перенесуть платіж на правильний код бюджетної класифікації. Таку помилку виправляють без штрафу, якщо вона не призвела до заборгованості.

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