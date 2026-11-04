У Луцьку нетверезий водій ВАЗу отримав 51 000 гривень штрафу та майже 20 років заборони на керування автомобілем за повторне п'яне водіння.

У Волинській області суд покарав водія, якого вже вдруге спіймали за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За повторне порушення чоловікові доведеться заплатити 51 000 гривень штрафу, а сідати за кермо йому заборонено майже два десятиліття.

Справу розглядав суд у Луцьку. Як повідомляє Економічні новини, йдеться про водія автомобіля ВАЗ, якого зупинили патрульні. Медичний огляд зафіксував у крові чоловіка алкоголь, причому це вже було не перше його правопорушення такого роду.

Що вирішив суд

За повторне керування транспортом у стані сп'яніння законодавство передбачає значно суворіше покарання, ніж за перший випадок. Суд призначив водієві штраф у розмірі 51 000 гривень - це суттєво більше за мінімальну суму, яку стягують за звичайне п'яне водіння.

Окрім грошового стягнення, чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами на значний строк. Заборона триватиме майже 20 років, що фактично означає кінець його можливості законно перебувати за кермом на довгі роки.

Яке покарання загрожує п'яним водіям

Нагадаємо базові правила: перший випадок керування у нетверезому стані карається штрафом від 17 000 гривень з позбавленням права керування на один рік. Повторне порушення протягом року тягне за собою вже 34 000 гривень штрафу і три роки заборони, а в окремих випадках - і більше.

Якщо ж водій порушує втретє або у його діях є обтяжливі обставини, суд може застосувати максимальні санкції. Саме тому у випадку з луцьким водієм сума штрафу сягнула 51 000 гривень, а строк заборони наблизився до двох десятиліть.

Що робити, якщо зупинили у нетверезому стані

Юристи радять не відмовлятися від освідування, адже за відмову передбачено таку саму відповідальність, як і за сам факт сп'яніння. Важливо пам'ятати, що повторне порушення обов'язково фіксується, і покарання зростає у рази.

Водіям варто звернути увагу, що навіть невелика доза алкоголю може стати причиною втрати права керувати автомобілем на довгі роки і великого грошового стягнення. Конкретні суми та строки залежать від обставин справи і рішення суду.