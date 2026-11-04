В Луцке нетрезвый водитель ВАЗа получил 51 000 гривен штрафа и почти 20 лет запрета на управление автомобилем за повторное пьяное вождение.

В Волынской области суд наказал водителя, которого уже второй раз поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За повторное нарушение мужчине придется заплатить 51 000 гривен штрафа, а садиться за руль ему запрещено почти два десятилетия.

Дело рассматривал суд в Луцке. Как сообщают Экономические новости, речь идет о водителе автомобиля ВАЗ, которого остановили патрульные. Медицинский осмотр зафиксировал в крови мужчины алкоголь, причем это было уже не первое его правонарушение такого рода.

Что решил суд

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения законодательство предусматривает значительно более строгое наказание, чем за первый случай. Суд назначил водителю штраф в размере 51 000 гривен - это существенно больше минимальной суммы, которую взыскивают за обычное пьяное вождение.

Кроме денежного взыскания, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на значительный срок. Запрет продлится почти 20 лет, что фактически означает конец его возможности законно находиться за рулем на долгие годы.

Какое наказание грозит пьяным водителям

Напомним базовые правила: первый случай управления в нетрезвом состоянии наказывается штрафом от 17 000 гривен с лишением права управления на один год. Повторное нарушение в течение года влечет за собой уже 34 000 гривен штрафа и три года запрета, а в отдельных случаях - и больше.

Если же водитель нарушает в третий раз или в его действиях есть отягчающие обстоятельства, суд может применить максимальные санкции. Именно поэтому в случае с луцким водителем сумма штрафа достигла 51 000 гривен, а срок запрета приблизился к двум десятилетиям.

Что делать, если остановили в нетрезвом состоянии

Юристы советуют не отказываться от освидетельствования, ведь за отказ предусмотрена такая же ответственность, как и за сам факт опьянения. Важно помнить, что повторное нарушение обязательно фиксируется, и наказание возрастает в разы.

Водителям стоит обратить внимание, что даже небольшая доза алкоголя может стать причиной потери права управлять автомобилем на долгие годы и крупного денежного взыскания. Конкретные суммы и сроки зависят от обстоятельств дела и решения суда.