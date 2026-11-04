За незаконный вылов рыбы в Украине можно получить не только предупреждение на 34-170 грн, но и штраф до 85 000 грн - и это еще без учета оплаты за каждую выловленную рыбу. Рассказываем, какие правила действуют в 2026 году и за что наказывают строже всего.

Штрафы в Украине бывают не только за нарушение воинского учета - любительская рыбалка тоже облагается немалыми суммами, если нарушить правила. Даже обычный отдых с удочкой на берегу может обернуться конфискацией снастей и крупным штрафом, а за грубые нарушения предусмотрена даже уголовная ответственность.

О том, за что наказывают рыбаков, рассказали специалисты системы бесплатной правовой помощи. Украинцы имеют право бесплатно рыбачить в специально определенных водоемах, но только для собственного потребления, а не для продажи рыбы. Закон запрещает вылов рыбы, занесенной в Красную книгу Украины и международные списки охраняемых видов.

Где вообще нельзя рыбачить

Ловить рыбу разрешено не везде. Государство четко определило места, где рыбалка запрещена: на водоемах, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС; в зимовальных ямах и на нерестилищах; ближе чем за 500 метров от плотин крупных гидроэлектростанций; ближе чем за 100 метров от рыбных хозяйств, использующих садки или занимающихся марикультурой; в зонах охраны электросетей и возле охраняемых мостов.

Строгие правила действуют и в отношении средств ловли. Запрещено багрить или оглушать рыбу, применять взрывчатку, газ и наркотические вещества. Под запретом также лов рыбы с аквалангом и вылов раков с подсветкой в темное время суток.

Сезонные ограничения

В осенне-зимний период запрещено ловить рыбу крючками размером более 10 мм. Это правило действует с момента образования льда на водоемах и до его схода. Во время нереста нельзя использовать удочку с двумя крючками или спиннинг с одной приманкой. Тогда ловить разрешено только в определенных местах и исключительно с берега. Вылов раков запрещен в период линьки или вынашивания икры.

Сколько придется заплатить

Если рыбак впервые нарушил правила и не нанес значительного ущерба, инспектор может ограничиться предупреждением или наложить штраф от 34 до 170 грн. За грубые нарушения, например использование взрывчатки, штраф составляет от 340 до 680 грн, при этом у нарушителя конфискуют улов и снасти.

Штраф от 17 000 до 51 000 грн могут наложить за незаконный вылов, нанесший значительный ущерб. Если же рыбак при этом использовал взрывчатку или электрический ток, штраф составит уже от 51 000 до 85 000 грн. Также возможна уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Отдельно придется платить за каждую рыбу

Уплатой штрафа дело может не закончиться - отдельно предусмотрено возмещение убытков, нанесенных рыбному хозяйству. В 2026 году действуют фиксированные ставки: форель обойдется в 7 225 грн за каждый экземпляр, сом - 5 117 грн за штуку, щука - 3 468 грн за каждую.

Эти суммы действуют независимо от веса или размера выловленной рыбы. То есть даже две небольшие щуки, выловленные незаконным способом, обойдутся почти в 7 000 гривен.

Также Politeka сообщала, какие изменения в закон о штрафах готовят в правительстве.