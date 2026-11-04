Из-за сокращения площадей под соей на 15% и конкуренции переработчиков, экспортеров и покупателей на западной границе сырье будет дорожать как минимум до декабря-января.

Цены в Украине продолжают расти на фоне продовольственной неопределенности. На этот раз подорожание коснется сои - культуры, тесно вплетенной в производство масла, шрота и кормов для животноводства. Аналитики предупреждают, что ощутимый рост цены продлится как минимум до конца года.

О ситуации на рынке рассказал Алексей Тартаковский, аналитик Всеукраинского аграрного совета (ВАР) и компании «Феникс Агро», во время выступления на конференции Fat&Oil Industry 2026. По его словам, в этом сезоне площади под соей в Украине сократились примерно на 15%.

Почему сократился урожай сои

Главных причин две. Первая - введение экспортной пошлины, которая сделала выращивание менее привлекательным для аграриев. Вторая - неблагоприятные погодные условия, ударившие по урожайности. В результате производство сои в Украине оценивается на уровне чуть более 4 млн тонн.

На такой объем сразу претендуют три группы покупателей: внутренние переработчики, экспортеры через морские порты и покупатели на западной границе. По оценке аналитика, спрос постоянно будет превышать доступное предложение, и именно это будет толкать цены вверх.

«Как минимум до декабря-января соя должна демонстрировать ощутимое подорожание», - прогнозирует Тартаковский. То есть ближайшие два-три месяца стоимость сырья на украинском рынке будет держаться на восходящей траектории.

Дополнительные риски для мирового рынка

Отдельным фактором подорожания могут стать проблемы с урожаем сои в Бразилии. Если бразильское производство сократится на 10-15 млн тонн, это существенно повлияет на мировой рынок и еще сильнее подогреет цены на украинское сырье.

При этом высокие цены закладывают риски уже на следующий сезон. Из-за низкой рентабельности зерновых аграрии все чаще переориентируются на масличные культуры, в частности на сою.

«Соя сегодня обеспечивает прибыль практически на всех базисах продажи - и на переработку, и через порты, и на границе. Это относительно недорогая в выращивании культура, поэтому в следующем сезоне посевные площади под ней могут резко вырасти», - поясняет эксперт.

Риск избытка запасов в следующем сезоне

Но расширение площадей упирается в логистику. Если пропускные возможности останутся на нынешнем уровне, дополнительные объемы производства не удастся полностью вывезти. При таком сценарии уже в следующем сезоне Украина рискует накопить до 1 млн тонн запасов сои.

То есть нынешнее подорожание, выгодное производителям, может обернуться обратной проблемой - затовариванием и давлением на цены через год. Но пока рынок находится в фазе роста, и потребителям стоит ожидать постепенного повышения стоимости продуктов на основе сои.

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