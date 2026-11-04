В Украине могут отменить административную ответственность для чиновников, которые не сообщили НАПК о крупных доходах, дорогих покупках или счетах за границей. Объясняем, какие штрафы действуют сейчас и кого коснется изменение.

Пока в Украине обсуждают штрафы для уклонистов от мобилизации, в парламенте взялись за другую категорию нарушителей - чиновников, которым хотят отменить наказание за неуведомление о крупных доходах, дорогих покупках и счетах за границей.

О соответствующей законодательной инициативе сообщает «Судебно-юридическая газета». Речь идет об административной ответственности, которую сейчас накладывают на чиновников и служащих за нарушение требований финансового контроля.

Что сейчас обязан делать чиновник

По действующему законодательству субъекты декларирования должны сообщать Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о существенных изменениях имущественного состояния в течение 10 дней с момента их наступления. К таким изменениям относятся получение дохода и приобретение имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это более 151 тысячи гривен), а также открытие счета в иностранном банке.

Если чиновник вовремя не сообщил о таком изменении, его могут привлечь к ответственности. По статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 1700 до 3400 гривен.

Как избежать штрафа

Чтобы не попасть под санкции, декларанту достаточно подать уведомление о существенных изменениях имущественного состояния через личный электронный кабинет НАПК в 10-дневный срок. Форма заполняется онлайн, а само уведомление автоматически привязывается к электронной декларации лица.

Что предлагают изменить

Авторы инициативы предлагают полностью отменить этот штраф, исключив соответствующую норму из кодекса. По их мнению, наказание за непредоставление или несвоевременное предоставление уведомления о существенных изменениях имущественного состояния является непропорциональным, поскольку сами сведения в любом случае попадают в годовую декларацию.

Если законопроект примут, чиновники больше не будут нести административную ответственность за то, что не сообщили НАПК о заграничном счете, крупном доходе или дорогой покупке. При этом требование отражать эти сведения в электронных декларациях сохраняется.

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