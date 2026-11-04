Правительство готовит очередное ограничение так называемых «больших пенсий». Под сокращение могут попасть бывшие депутаты, прокуроры и госслужащие.

Пенсионные выплаты в Украине снова могут претерпеть изменения - правительство предлагает и дальше ограничивать так называемые «большие пенсии», выплачиваемые по специальным законам. Речь идет о проекте государственного бюджета на 2027 год, который предусматривает применение понижающих коэффициентов к выплатам отдельных категорий пенсионеров.

По информации 24 Канала, на который ссылается издание, ограничения коснутся исключительно пенсий, назначенных по специальным законам. Кого именно это касается и как будет работать механизм сокращения - рассказываем далее.

Кому могут урезать пенсии с 1 января

Под сокращение попадут выплаты тем, чья пенсия назначена не по обычному пенсионному закону, а по отдельным специальным нормам. Речь о бывших народных депутатах Украины, работниках прокуратуры, государственных служащих, должностных лицах органов местного самоуправления и других получателях спецпенсий.

Важно: государство не будет лишать этих людей пенсии полностью. Понижающие коэффициенты будут применяться только к той части выплаты, которая превышает установленный порог - 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Как изменится порог в 2027 году

В 2026 году этот лимит составляет 25 950 гривен. Если проект бюджета примут, в 2027 году порог вырастет до 28 780 гривен. Все, что выплачивается сверх этой суммы, будет подлежать сокращению по графику и правилам, которые отдельно должен утвердить Кабинет Министров.

Отдельно остается открытым вопрос льгот для военных. В 2026 году под ограничения не попадали непосредственные участники обороны Украины от российской агрессии, а также семьи погибших, умерших или пропавших без вести защитников. Сохранится ли эта гарантия в 2027 году - решат во время окончательного голосования за закон.

Почему ограничения вызывают споры

Практика ограничения спецпенсий в 2026 году уже спровоцировала волну судебных исков. Административные суды нередко становятся на сторону бывших чиновников и отменяют правительственные ограничения, поскольку Кабмин не имеет прямых полномочий корректировать нормы, гарантированные профильными законами.

На фоне длительного судебного противостояния Минсоцполитики предлагает зафиксировать совокупный уровень базовой пенсионной выплаты на отметке не ниже 6 000 гривен. Это альтернативный шаг, призванный защитить выплаты большинства обычных пенсионеров.

Кого это не коснется

Изменения касаются только «специальных» пенсий, а не выплат по возрасту или за выслугу лет для рядовых украинцев. Обычные пенсионеры, получающие выплаты на общих основаниях, под эти ограничения не попадают.

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