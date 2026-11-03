С 1 сентября в Украине выросла зарплата преподавателей вузов, а вместе с ней должна была увеличиться и стипендия аспирантов. Но часть аспирантов до сих пор получает старые суммы, поэтому юристы объяснили, как добиться пересчета.

Стипендия аспирантов в Украине после изменений в оплате труда должна была вырасти автоматически, однако университеты не спешат делать пересчет. Юристы разъяснили, сколько на самом деле должны получать аспиранты и как заставить учебное заведение исправить начисления.

Поводом для разъяснений стало обращение украинца, которому за октябрь 2026 года начислили стипендию в размере около 7 700 гривен. Такой сумма была до 1 сентября, когда изменилась система расчета заработных плат педагогических работников.

Сколько должна составлять стипендия аспиранта

По новым правилам должностной оклад преподавателя университета составляет 18 198 гривен до удержания налогов и сборов, согласно постановлению Кабинета Министров от 31 августа 2026 года № 1078. Если выросла зарплата преподавательского состава учебных заведений высшего образования, то должна вырасти и стипендия аспиранта.

Пункт 19 Порядка назначения и выплаты стипендий, утвержденного постановлением Кабмина от 12 июля 2004 года № 882, устанавливает стипендию аспиранта в размере 90% должностного оклада преподавателя. Следовательно, за октябрь сумма финансового обеспечения аспиранта должна составлять 16 379 гривен до удержания налогов.

Университет обязан перейти на применение новой схемы месячных окладов, а переходные положения, которые позволили бы отложить это решение, не предусмотрены.

Как добиться пересчета стипендии

Чтобы добиться пересчета финансового обеспечения, необходимо выполнить определенный алгоритм действий:

подать на имя ректора соответствующее заявление со ссылками на нормативную базу;

приложить выписку или банковскую квитанцию о полученном платеже;

зафиксировать обращение к руководству университета;

проконтролировать результат рассмотрения, срок которого не может превышать 45 дней.

Если же получите отказ или заявление вообще останется без ответа, следует подать жалобу в орган управления - Министерство образования и науки Украины. Необходимо повторить порядок действий, приложив к заявлению ответ университета и полученный расчет.

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