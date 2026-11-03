С 1 ноября части украинских пенсионеров автоматически пересчитают выплаты. Возрастные надбавки начислят без лишней бюрократии, однако есть важный финансовый лимит, из-за которого кто-то их не получит.

Пенсия по инвалидности II группы с 1 ноября - не единственная перемена в выплатах, на которую стоит обратить внимание в этом месяце. Последний месяц осени принесет приятные финансовые изменения для части украинских пенсионеров: государство готовит автоматическое обновление выплат, которое увеличит ежемесячный доход без лишней бюрократии.

Речь о возрастных надбавках, которые с 1 ноября начинают начислять украинцам, достигшим 70, 75 или 80 лет. Согласно разъяснению Главного управления Пенсионного фонда в Кировоградской области, сумма доплаты составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории.

Сколько добавят по возрасту

Размер денежного бонуса четко привязан к возрасту пенсионера. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет будут получать до 300 гривен ежемесячно. Лица в возрасте 75-79 лет могут рассчитывать на 456 гривен, а украинцам от 80 лет и старше государство будет доплачивать до 570 гривен.

Однако есть важный финансовый лимит. Если общий размер пенсии человека вместе со всеми возможными доплатами превышает 10 340,35 гривни, возрастная надбавка не назначается. В ПФУ также отмечают, что эти суммы не суммируются при переходе в новую категорию.

Например, когда пенсионеру исполняется 75 лет, его предыдущая доплата в размере 300 гривен просто увеличивается на 156 гривен, а не добавляется к ней. То есть вместо накопления выплат происходит замена на большую сумму.

Деньги за сверхнормативный стаж

Украинцы, проработавшие дольше установленной нормы, также имеют право на финансовый бонус. Каждый дополнительный год официальной работы сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин оценивается в 1% от базовой пенсии.

При этом эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 25,95 гривни. Если у мужчины 40 лет стажа, ему доплатят за 5 лет сверхнормативной работы - сейчас это почти 130 гривен.

Что будет с индексацией дальше

Масштабных индексаций до конца 2026 года правительство не планирует, поскольку последний массовый перерасчет состоялся еще весной, а следующий ожидается в марте 2027 года. Зато уже в следующем году сумма за сверхнормативный стаж увеличится, ведь прожиточный минимум планируют повысить до 2 878 гривен.

Государство параллельно продолжает поддерживать уязвимые категории населения. Для ветеранов войны действуют специальные гарантии, согласно которым выплаты для I группы достигают 18 885 гривен. Если же украинцам не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, они могут официально докупить необходимые месяцы, заключив соответствующий договор с Пенсионным фондом.

Ранее Politeka сообщала, когда ПФУ обязан отдать деньги за все годы долга.

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