За неделю в Украине заметно прибавили в цене сразу два продукта ежедневной корзины - картофель и репчатый лук. В то же время часть овощей борщевого набора, наоборот, подешевела.

Цены на овощи и мясо зимой снова поползли вверх - в начале ноября украинцы фиксируют заметное подорожание сразу двух ходовых продуктов. Картофель за неделю прибавил несколько гривен, а репчатый лук стал дороже впервые с середины лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитической платформы EastFruit.

Что происходит с ценами на овощи

Репчатый лук дорожает впервые с середины лета. За неделю его цена выросла с 14-16 до 14-18 гривен за килограмм. Картофель подорожал заметнее - с 10-13 до 13-15 гривен за килограмм.

В то же время часть овощей борщевого набора стала дешевле. Белокочанная капуста стоила 11-20 гривен за килограмм против 18-22 гривен неделей ранее. Свекла снизилась с 14-16 до 11-14 гривен, а морковь - с 14-16 до 12-15 гривен за килограмм.

Продолжили расти и тепличные овощи. Помидоры продавали по 60-100 гривен за килограмм против 55-80 гривен, огурцы - по 90-120 гривен вместо 70-100 гривен.

Остальные овощи и фрукты

Подорожали также сладкий перец - до 40-100 гривен за килограмм, кабачки - до 40-50 гривен, редис - до 40-60 гривен, а чеснок - аж до 100-170 гривен за килограмм.

Из-за увеличения предложения подешевели пекинская и цветная капуста - их продавали соответственно по 28-35 и 25-35 гривен за килограмм.

Во фруктовом сегменте за неделю подешевели нектарины (70-100 грн против 80-120), виноград (60-150 против 75-180), киви (70-120 против 130-150) и гранат (120-150 против 140-170). Яблоки немного прибавили - с 18-30 до 20-30 гривен за килограмм.

Что будет дальше с ценами

Наибольший спрос на торговой платформе имели репчатый лук и белокочанная капуста, часто закупали и яблоки. Предложение белокочанной капусты сокращается уже вторую неделю подряд.

До конца года существенного удешевления всего борщевого набора аналитики не ожидают - отдельные овощи могут и дальше дорожать на фоне сокращения предложения.

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