Лише за тиждень оптова вартість огірків підскочила на 32%, а в роздрібі кілограм уже коштує понад 100 гривень. Експерти пояснюють, чого чекати від цін на тепличні овочі та м'ясо цієї зими.

Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів — осіннє похолодання та завершення збору врожаю вже спровокували перші коливання цін на продовольчому ринку. Найпомітніше дорожчають тепличні овочі: лише за один тиждень оптова ціна огірків злетіла на 32%.

Про це в ефірі День.LIVE розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, у роздрібних мережах кілограм огірків вже перетнув позначку в 100 гривень, і зупинятися ціна поки не збирається.

Чому одні овочі дешевшають, а інші стрімко дорожчають

На ринку зараз утворився помітний розрив між «борщовим набором» і тепличними культурами. Дешевшають білокачанна та цвітна капуста, картопля, кабачки й баклажани. Аграрії намагаються швидко розпродати пізній урожай, адже закладання його на тривале зберігання тягне за собою великі витрати на електроенергію та постійні ризики пошкодження складів через ворожі обстріли.

Натомість тепличні помідори, огірки й цибуля дорожчають. Взимку Україна традиційно стає залежною від імпорту, адже вітчизняні теплиці не можуть покрити внутрішній попит через високу собівартість виробництва. Ключовим постачальником лишається Туреччина.

«Якщо дивитися на овочеву групу, то багато в чому ціна залежатиме від того, яка ситуація складеться в Туреччині», — наголосив Марчук.

Що буде з цінами на м'ясо

За оцінками експертів, більшість видів м'яса вже наближаються до свого економічного піку. Кілограм курятини зараз коштує близько 230 гривень, а яловичини — до 400 гривень. Конкретна ціна залежить від виду м'яса, частини туші та місця продажу.

Подальше зростання цін на курятину й яловичину, за словами Марчука, може сягнути ще 10%. На вартість впливатимуть витрати виробників, попит, логістика та загальна ситуація на продовольчому ринку.

Окрему увагу експерт приділив свинині. Через спалахи африканської чуми свиней Держпродспоживслужба та господарства змушені проводити вимушений забій і утилізацію поголів'я — як у приватних дворах, так і на промислових фермах. Заражене м'ясо суворо заборонене до продажу.

«Це може призвести до зростання цін на свинину більш ніж на 10%», — підсумував Марчук.

Що дешевшає на ринку зараз

білокачанна капуста;

картопля;

цвітна капуста;

кабачки;

баклажани.

Що дорожчає: тепличні огірки, помідори та цибуля, а в м'ясному секторі найбільший ризик стрибка — у свинини.

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