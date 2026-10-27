У листопаді долар на готівковому ринку може коливатися в межах 44,8–45,5 гривні, а євро — 50–53 гривні. Експерт прогнозує зростання попиту на валюту, але без реального дефіциту.

Курс долара восени залишається темою номер один для українців, які стежать за цінами на обмінниках. Напередодні листопада банкіри дали прогноз, у яких межах триматиметься валюта, і попередили, чому попит на неї може зрости.

Про перспективи курсу долара у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий. На його думку, листопад може принести більше емоцій, ніж реальних змін у курсі.

Яким буде курс у листопаді

За прогнозом експерта, протягом місяця валюта перебуватиме в таких межах: долар — 44,8–45,5 гривні, а євро — 50–53 гривні. Тобто суттєвих курсових стрибків із нинішніх позначок не очікується, а сам ринок залишатиметься під контролем Національного банку України.

Лєсовий наголосив: навіть якщо частина громадян кинеться до обмінників, системного дефіциту готівкової валюти він не прогнозує. В окремих місцях обмінники можуть частіше оновлювати цінники або розширювати різницю між купівлею і продажем, проте готівковий ринок орієнтуватиметься на міжбанк.

Чому зросте попит на валюту

Головний рушій майбутнього ажіотажу — психологічний. Постійні загрози нових атак, побоювання відключень світла та загальна невизначеність підштовхують людей купувати валюту «про запас» або хвилюватися через подорожчання товарів.

«Страх іноді працює як прискорювач: люди ухвалюють рішення не тому, що курс уже змінився, а тому, що бояться можливих змін. Однак не варто плутати підвищений попит із реальною нестачею валюти», — пояснює банкір.

Серед економічних причин тиску на гривню експерт називає інфляцію та наслідки обстрілів. У вересні ціни зросли на 2,1%, а в жовтні очікується додаткове зростання на 1,7–2%, що виведе річну інфляцію на рівень близько 10,9–11,2%.

Що утримає курс від падіння

Головним стабілізатором лишиться Нацбанк, який продаватиме валюту зі своїх резервів, гасячи надмірний попит. На початок жовтня міжнародні резерви НБУ становили 47,1 млрд доларів — цього вистачає приблизно на чотири місяці імпорту.

До кінця року Україна очікує ще близько 27 млрд доларів міжнародної допомоги. Тож за наявності резервів, підтримки партнерів і дій НБУ листопад ризикує пройти без стрімкої девальвації гривні.

Де і коли вигідніше міняти валюту

Тим, хто планує обмін, банкіри радять не піддаватися паніці й не купувати долар у пікові моменти ажіотажу. Оскільки різниця між курсом купівлі та продажу в обмінниках може тимчасово розширюватися, вигідніше порівнювати цінники в кількох точках і орієнтуватися на курс міжбанку, а не на найвищі оголошені цифри.

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