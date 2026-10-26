Блокування рахунків в Україні стане менш тривалим після повного погашення боргу за визначених законом умов.

Блокування рахунків за невеликі заборгованості тепер зможуть скасовувати автоматично, без окремого звернення людини до виконавця.

Про це пише Міністерство юстиції України.



Нові правила набрали чинності 23 жовтня 2026 року. Вони передбачені Законом № 4833-IX, який змінює порядок виконання судових рішень і передбачає цифровізацію частини процедур.

Раніше після оплати штрафу чи іншого боргу громадянину нерідко доводилося додатково звертатися до виконавця, підтверджувати переказ і чекати на відповідну постанову. Тепер автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) зможе самостійно сформувати повідомлення про погашення заборгованості та передати його установам.

Коли знімуть арешт із коштів

Автоматична процедура стосується проваджень, у яких сума стягнення не перевищує десяти мінімальних зарплат. У 2026 році цей поріг становить 86 470 гривень. За даними Міністерства юстиції, станом на жовтень така сума або менша фігурувала у 92% відкритих виконавчих проваджень.

Після надходження повідомлення банк повинен зняти арешт не пізніше наступного дня. Відомості про боржника також мають виключити з Єдиного реєстру боржників.

Однак важливо погасити не лише основну заборгованість. Загальна сплачена сума має покривати всі належні платежі: виконавчий збір або винагороду приватного виконавця, витрати провадження та штрафи, якщо їх потрібно стягнути.

Отже, Блокування рахунків після сплати боргу за відповідних умов більше не потребуватиме тривалого оформлення документів. Водночас автоматичний механізм не означає, що будь-який арешт зникне одразу після переказу грошей.

Які ще зміни передбачені

Закон також розширює електронний обмін даними між виконавцями, банками та державними реєстрами. Це дасть змогу швидше отримувати інформацію про рахунки й майно боржників. Крім того, передбачено механізм поновлення раніше повернутого виконавчого провадження без відкриття нової справи.

Перевірити інформацію про заборгованість можна в Єдиному реєстрі боржників, а детальніші відомості про провадження — в автоматизованій системі виконавчого провадження. Частина послуг доступна також через «Дію».