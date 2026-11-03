В среду, 4 ноября 2026 года, по календарю Православной Церкви Украины чтят особую святыню, связанную с древним Киевом, и вспоминают важное событие XI века.

Ноябрь по календарю Православной Церкви Украины насыщен важными датами. Накануне Politeka рассказывала, какой церковный праздник 3 ноября отмечали в Украине и кого тогда поздравляли с именинами. В среду, 4 ноября 2026 года, верующие отмечают день, который особенно близок для древней столицы Украины - Киева. В этот день вспоминают сразу два события, связанные с главным собором и святыней города.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, 4 ноября отмечают день памяти освящения собора Святой Софии в Киеве, которое состоялось еще в XI веке. Этот храм заложили во времена князя Ярослава Мудрого, и он стал одной из самых выдающихся святынь Киевской Руси.

Икона «Оранта» - древний символ защиты украинцев

В тот же день чтят икону Божией Матери «Оранта», известную как «Нерушимая стена». В ПЦУ пояснили, что этот образ является древним символом заступничества, защиты и заботы о нашем народе.

Мозаичное изображение Оранты, сохранившееся в Софийском соборе, считается одним из древнейших в христианском мире. Согласно народным верованиям, пока «Нерушимая стена» стоит в Киеве, город и страна находятся под особой защитой Богородицы.

Другие важные даты ноября

Помимо 4 ноября, в ближайшие недели верующих ждет еще несколько знаменательных дней. 8 ноября отмечают Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, а 21 ноября - двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Ключевым событием месяца станет начало Рождественского поста, который в 2026 году начинается 15 ноября. Сорокадневный пост готовит верующих к встрече одного из важнейших христианских праздников - Рождества Христова.

Традиции и приметы 4 ноября

Для верующих этот день - повод зайти в храм, чтобы помолиться перед образом Оранты и поблагодарить за заступничество. Особое значение день имеет для киевлян, ведь Софийский собор - знаковая достопримечательность столицы.

В народной традиции к иконе Божией Матери «Нерушимая стена» обращались с молитвами о защите дома, семьи и города от опасностей. Считалось, что заступничество Оранты оберегает от врагов и всяких бед.

Ранее Politeka сообщала, какие традиции на самом деле берегут украинцы 4 ноября.

Как сообщала Politeka, кого поздравлять с именинами 3 ноября и что предвещают приметы.