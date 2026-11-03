Велесова ніч, яку в соцмережах називають українським Геловіном, не має підтвердження в етнографічних джерелах. Натомість українці справді мають осінні традиції поминання предків, найближчі до популярних розповідей про «межу між світами».

Велесова ніч, яку наприкінці жовтня та на початку листопада згадують у соцмережах як український аналог Геловіну, насправді не є давнім українським святом. Етнографи не мають підтверджень, що предки відзначали ніч на 1 листопада, ворожили та запрошували духів померлих до осель. Водночас українська культура справді береже осінні звичаї поминання предків, які за змістом найближчі до таких розповідей.

У 2026 році Геловін припав на суботу, 31 жовтня. А 4 листопада, у середу, українці перебувають уже в періоді осіннього поминального циклу: зовсім скоро, 7 листопада, настає Дмитрівська поминальна субота для парафій, що дотримуються юліанського календаря. Саме ці дні, а не «Велесова ніч», пов'язані з реальними народними традиціями.

Звідки взялася Велесова ніч

В інтернеті Велесову ніч описують як давнє язичницьке свято, коли межа між світом живих і померлих нібито стає тоншою. Із нею пов'язують ворожіння, віщі сни, ритуальні страви та поклоніння слов'янському богу Велесу. Однак, як пояснила культурологиня Наталія Лисовець, свято не зафіксоване в етнографічних джерелах, а сама концепція з'явилася в сучасному неоязичницькому середовищі й стала помітною в українському інформпросторі приблизно у 2015-2016 роках.

Одним із джерел сучасної концепції стала книга «Велес» російського автора Іллі Черкасова, відомого під псевдонімом Велеслав, опублікована у 2003 році. Пізніше різні неоязичницькі ресурси розвинули ідею особливої ночі, пов'язаної з богом Велесом, і згодом її почали прив'язувати до 31 жовтня. Водночас у джерелах немає підтвердження, що українці традиційно відзначали таке свято саме наприкінці жовтня.

Дмитрівські діди - справжнє осіннє поминання

Найближчими за змістом до розповідей про Велесову ніч є осінні поминальні традиції. У народному календарі важливе місце посідали дні вшанування померлих родичів - у частині регіонів, зокрема на Поліссі, їх називали Дмитрівськими дідами. Родини згадували близьких, готували поминальну вечерю та вшановували пам'ять предків.

У традиційних уявленнях родинна вечеря мала символічне значення: померлих ніби запрошували до спільного столу, а частину страв залишали на знак пам'яті про них. Ця традиція показує інше ставлення до теми смерті: у центрі були родинна пам'ять, зв'язок поколінь і повага до тих, кого вже немає, а не костюмовані жахи та розваги.

Коли відзначають Дмитрівську поминальну суботу

Цього року важливо врахувати зміни церковного календаря. 24 жовтня 2026 року відбулася Дмитрівська (Димитрівська) поминальна субота за новим календарним стилем, якого дотримується Православна церква України. Для парафій, які зберігають юліанський календар, відповідна субота припадає на 7 листопада 2026 року. Тож якщо хочеться долучитися до української поминальної традиції, варто орієнтуватися на календар своєї церкви та місцеві звичаї, а не на дату, яку популярні сайти називають Велесовою ніччю.

Що можна і чого не варто робити

У народній традиції дні поминання передбачали відвідування церкви, домашню молитву, запалення свічки та поминальну трапезу в родинному колі. Такі звичаї не мали розважального характеру і не обмежувалися одним днем. Натомість костюмовані вечірки, різьблені гарбузи та «запрошення» духів як розвага до української традиції не належать - вони прийшли з американського Геловіну.

У фольклорі справді були повір'я про душі померлих, домашніх духів, відьом і русалок, однак вони не складалися в універсальне свято, схоже на сучасний Геловін, і відрізнялися залежно від регіону та періоду.

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