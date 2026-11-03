Погода в Україні змінюється: країну накрив циклон, що приніс дощі та прохолоду. Синоптики розповіли, чого чекати найближчими днями та де вже може випасти мокрий сніг.

Погода в Україні почала змінюватися - з північного заходу в країну зайшов циклон, який раніше кружляв над Чорним морем, і саме він приніс перші відчутні ознаки глибокої осені. Найближчими днями українців чекають дощі майже по всій території, а в Карпатах опади вже можуть переходити в мокрий сніг. Раніше Politeka розповідала про листопадове похолодання, коли почнуться нічні морози та сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень температура триматиметься в межах +6...+14 градусів, а вночі опускатиметься до +1...+8. Холодніше за все буде на заході країни, куди повітряна маса з північного заходу заходить першою.

Куди йде циклон і де чекати дощі

У вихідні, 31 жовтня та 1 листопада, циклон охопив більшість областей, але найсильніше його вплив відчувався на Лівобережжі. Вже з неділі він почав втрачати активність і діяв переважно на сході та північному сході, тоді як на решті території атмосферний тиск поступово зростав.

Синоптики зазначають: у неділю опади лишилися на сході, північному сході та на Закарпатті, а в Карпатах дощ почав переходити в мокрий сніг. У понеділок, 2 листопада, по всій Україні вже переважала суха погода.

Що буде в Києві та інших містах

У столиці теж поступово холоднішає: якщо наприкінці жовтня повітря прогрівалося до +10 градусів, то вже 4 листопада температура в Києві опуститься до +5...+6 градусів. Це перший помітний крок до зимового режиму погоди.

«З північного заходу поширюватиметься прохолодна повітряна маса, яка поступово готує перехід погоди до глибокої осені, що більше відчувається в західних областях», - пояснюють в Укргідрометцентрі.

Чи буде різке похолодання і коли сніг

Попри перехід до глибокої осені, різкого похолодання в листопаді в Україні не очікується. Температура й кількість опадів триматимуться близько до кліматичної норми: середня місячна температура листопада прогнозується на рівні +1...+7 градусів, а опадів випаде 34-77 мм, на високогір'ї Карпат - до 77-100 мм.

Нагадаємо, зима в Україну приходитиме вже на початку листопада, і передусім це відчують західні області, де атмосферні опади в першій декаді місяця можуть змінювати фазу й переходити в сніг.

Раніше Politeka повідомляла, київську область накриють нічні заморозки.

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