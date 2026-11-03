Автогаз на АЗС за тиждень подорожчав одразу на 4,28 грн і оновив рекорд, а експерти попереджають про реальний дефіцит дизеля в листопаді. Скільки тепер коштує літр пального та куди підуть ціни далі.

Ціни на пальне в Україні знову зросли наприкінці жовтня, і листопад обіцяє водіям нові витрати: автогаз оновив ціновий рекорд, а дизель опинився на межі дефіциту. Як повідомляє Delo.ua, роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові піки.

Скільки тепер коштує літр автогазу

За даними консалтингової компанії «Нафторинок», станом на 30 жовтня середня ціна автогазу на АЗС зросла одразу на 4,28 грн за літр порівняно з 23 жовтня - до 57,34 грн/л. Це новий рекорд для роздрібного сегмента.

Найдорожче автогаз продають національні оператори WOG та OKKO, де ціна сягнула 59,90 грн/л. Мережа OKKO підняла вартість на 2,40 грн, а WOG - на 1 грн. На станціях SOCAR газ подорожчав на 2 грн - до 59,50 грн/л. У AMIC Energy після підвищення на 1 грн літр коштує 57,86 грн, у UPG - 56,97 грн, а в БРСМ-Нафта - 55,31 грн.

В опті скраплений газ також рвонув угору. Середня ціна LPG з доставкою по Україні зросла на 3 095 грн/т - до 106 529 грн/т. Компанія «Полтава Газтрейд» пропонує газ у межах 100 000-111 000 грн/т залежно від регіону. Середньозважена ціна на аукціоні УЕБ 30 жовтня становила 107 513 грн/т.

Дефіцит дизеля: що кажуть експерти

З дизелем ситуація парадоксальна: в опті він поки що дешевшає, але в роздробі та на перспективу експерти бачать дефіцит. За тиждень середня оптова ціна дизпального знизилася на 2,45 грн/л - до 101,27 грн/л на тлі зростання пропозиції на 26%.

Однак на АЗС дизель, навпаки, подорожчав на 89 коп./л - до 104,07 грн/л. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн пояснив: у жовтні в Україну імпортували близько 550 тис. тонн дизпального, тоді як у грудні минулого року споживання сягало 800 тис. тонн.

«Той обсяг, який трейдери імпортували в жовтні, дався їм із великими труднощами, і за нинішніх обставин наростити його в 1,5 раза буде дуже непросто. Ринок наступні два місяці буде в напрузі, а дефіцит цілком можливий. Я не виключаю подальшого зростання цін із другого чи третього тижня», - наголосив він.

Аналітик «Нафторинку» Олександр Сіренко ще категоричніший: дизель не подешевшає в листопаді навіть якщо світові котирування підуть униз, бо оператори АЗС намагатимуться наростити маржу, якої не мали два місяці.

Що з акцизами та курсом

На ціну пального тисне і валютний фактор. Контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро. За минулий тиждень долар зміцнився на 0,48 грн, а євро - на 0,24 грн, що автоматично здорожчує закупівлю пального для імпортерів.

Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан вважає, що на ринку автогазу вже сформувався цілком реальний дефіцит. На його думку, на АЗС LPG може додати ще 3-5 грн/л, а оптова ціна має потенціал зростання до 110 тис. грн/т. Піку в опті експерт очікує в першій декаді листопада, а роздріб утримуватиме пікову ціну весь місяць.

Що робити водіям у листопаді

Тим, хто планує поїздки, варто врахувати кілька моментів. Найдешевший автогаз зараз у мережі БРСМ-Нафта - близько 55,31 грн/л, тоді як на WOG та OKKO він уже коштує 59,90 грн/л. Різниця між мережами перевищує 4,5 грн на кожному літрі, тож вибір АЗС реально впливає на гаманець.

Бензин А-95 залишається відносно стабільним: у роздробі він подорожчав лише на 6 коп./л - до 89,78 грн/л. А ось із дизелем експерти радять не відкладати заправку, якщо є така потреба, оскільки з другого-третього тижня листопада ціни можуть піти вгору.

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