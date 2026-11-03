Автогаз на АЗС за неделю подорожал сразу на 4,28 грн и обновил рекорд, а эксперты предупреждают о реальном дефиците дизеля в ноябре. Сколько теперь стоит литр топлива и куда пойдут цены дальше.

Цены на топливо в Украине снова выросли в конце октября, и ноябрь обещает водителям новые расходы: автогаз обновил ценовой рекорд, а дизель оказался на грани дефицита. Как сообщает Delo.ua, розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые пики.

Сколько теперь стоит литр автогаза

По данным консалтинговой компании «Нафторинок», по состоянию на 30 октября средняя цена автогаза на АЗС выросла сразу на 4,28 грн за литр по сравнению с 23 октября - до 57,34 грн/л. Это новый рекорд для розничного сегмента.

Дороже всего автогаз продают национальные операторы WOG и OKKO, где цена достигла 59,90 грн/л. Сеть OKKO подняла стоимость на 2,40 грн, а WOG - на 1 грн. На станциях SOCAR газ подорожал на 2 грн - до 59,50 грн/л. В AMIC Energy после повышения на 1 грн литр стоит 57,86 грн, в UPG - 56,97 грн, а в БРСМ-Нафта - 55,31 грн.

В опте сжиженный газ также рванул вверх. Средняя цена LPG с доставкой по Украине выросла на 3 095 грн/т - до 106 529 грн/т. Компания «Полтава Газтрейд» предлагает газ в пределах 100 000-111 000 грн/т в зависимости от региона. Средневзвешенная цена на аукционе УЭБ 30 октября составила 107 513 грн/т.

Дефицит дизеля: что говорят эксперты

С дизелем ситуация парадоксальная: в опте он пока дешевеет, но в рознице и на перспективу эксперты видят дефицит. За неделю средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 2,45 грн/л - до 101,27 грн/л на фоне роста предложения на 26%.

Однако на АЗС дизель, наоборот, подорожал на 89 коп./л - до 104,07 грн/л. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн пояснил: в октябре в Украину импортировали около 550 тыс. тонн дизтоплива, тогда как в декабре прошлого года потребление достигало 800 тыс. тонн.

«Тот объем, который трейдеры импортировали в октябре, дался им с большим трудом, и при нынешних обстоятельствах нарастить его в 1,5 раза будет очень непросто. Рынок следующие два месяца будет в напряжении, а дефицит вполне возможен. Я не исключаю дальнейшего роста цен со второй или третьей недели», - подчеркнул он.

Аналитик «Нефтерынка» Александр Сиренко еще категоричнее: дизель не подешевеет в ноябре, даже если мировые котировки пойдут вниз, ведь операторы АЗС постараются нарастить маржу, которой не имели два месяца.

Что с акцизами и курсом

На цену топлива давит и валютный фактор. Контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро. За прошлую неделю доллар укрепился на 0,48 грн, а евро - на 0,24 грн, что автоматически удорожает закупку топлива для импортеров.

Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан считает, что на рынке автогаза уже сформировался вполне реальный дефицит. По его мнению, на АЗС LPG может прибавить еще 3-5 грн/л, а оптовая цена имеет потенциал роста до 110 тыс. грн/т. Пика в опте эксперт ожидает в первой декаде ноября, а розница будет удерживать пиковую цену весь месяц.

Что делать водителям в ноябре

Тем, кто планирует поездки, стоит учесть несколько моментов. Самый дешевый автогаз сейчас в сети БРСМ-Нафта - около 55,31 грн/л, тогда как на WOG и OKKO он уже стоит 59,90 грн/л. Разница между сетями превышает 4,5 грн на каждом литре, поэтому выбор АЗС реально влияет на кошелек.

Бензин А-95 остается относительно стабильным: в рознице он подорожал лишь на 6 коп./л - до 89,78 грн/л. А вот с дизелем эксперты советуют не откладывать заправку, если есть такая потребность, поскольку со второй-третьей недели ноября цены могут пойти вверх.

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