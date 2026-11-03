Пенсионный фонд пересчитал субсидии на отопительный сезон, однако после изменений в составе семьи или доходов некоторым придется подавать документы заново, иначе выплату могут прекратить.

Социальные выплаты в Украине этой осенью претерпели немало изменений, и жилищная субсидия - не исключение. Пенсионный фонд уже пересчитал помощь на отопительный сезон, однако часть получателей рискует остаться без выплат, если вовремя не подаст документы.

В Пенсионном фонде пояснили, что перерасчет субсидий на отопительный период провели еще в октябре. Однако помощь за октябрь выплатят только в ноябре, а компенсация за отопление будет частичной, ведь расчет стартовал с 16 октября.

Кому придется подавать заявление повторно

Пенсионный фонд автоматически пересчитал субсидии большинству украинцев, которым помощь назначили с 1 мая 2026 года. Это касается и тех, кому на неотапливаемый сезон назначили так называемую «нулевую» субсидию.

Повторное оформление нужно лишь тогда, когда изменились обстоятельства, способные повлиять на право на субсидию или ее размер. Чаще всего речь идет о двух ситуациях: выросли доходы семьи или изменился состав домохозяйства - например, кто-то переехал, женился или, наоборот, умер.

Какие доходы учитывает ПФУ

Период, за который считают доходы, зависит от месяца обращения. Если субсидию оформляют с ноября, учитывают доходы за второй и третий кварталы 2026 года. Для пенсионеров правила иные - учитывают выплату за сентябрь.

Если же помощь назначали в октябре, то учитывают доходы за первый и второй кварталы, а для пенсий - за август. Кроме доходов, ПФУ анализирует имущественное положение семьи и даже совершенные покупки.

В субсидии могут отказать семьям, которые в течение года до обращения приобрели квартиру, автомобиль или другое имущество на сумму свыше 100 тысяч гривен. Под проверку попадают и банковские счета: если на депозите хранится более 100 тысяч гривен, выплату также могут не назначить.

Как оформить субсидию и какие документы нужны

Тем, кто оформляет помощь впервые или имеет изменения в домохозяйстве, понадобятся заявление и декларация о доходах. Подать их можно как лично, так и дистанционно.

Лично документы принимают в сервисных центрах ПФУ, центрах предоставления административных услуг и через уполномоченных должностных лиц территориальной общины. Дистанционно это можно сделать через портал «Дия», вебпортал или приложение ПФУ, а также по почте.

Важный нюанс: если оформить помощь до конца ноября, ее назначат с начала периода - с 1 октября. Если же человек обратится с 1 декабря или позже, субсидию начислят только с месяца подачи заявления. Иными словами, теряются выплаты как минимум за октябрь и ноябрь.

Задолженность за коммунальные услуги не всегда мешает получить субсидию. Если человек не может полностью погасить долг, стоит заключить с поставщиком договор о реструктуризации - такой документ вместе с заявлением и декларацией передают в ПФУ.

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