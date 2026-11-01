Листопад приносить одразу кілька важливих нововведень: останній день подання заявок на «Пакунок школяра», новий митний збір на посилки з ЄС, подорожчання обслуговування рахунків в Ощадбанку та безкоштовна парковка біля парків у Дніпрі.

Із 1 листопада 2026 року українців чекає одразу кілька змін, які стосуються грошей, посилок із-за кордону та автомобілістів. Частина нововведень діє по всій країні, а частина - лише у Дніпрі, де водіям доведеться знову звикати до обмеження швидкості 50 км/год на окремих магістралях.

Останній день подання заявок на «Пакунок школяра» - 1 листопада. Це останній день, коли батьки або опікуни дітей, які пішли в перший клас у 2026 році, можуть подати заяву на одноразову державну допомогу в розмірі 5000 гривень.

Якщо в родині двоє першокласників, допомогу можна отримати на кожну дитину окремо. Заяву подають онлайн через застосунок «Дія», а гроші зараховують на спеціальну картку «Дія.Картка Турбота».

Новий збір на посилки з ЄС

Із 1 листопада Європейський Союз запроваджує додатковий митний збір Union Handling Fee. Його розмір становитиме 2 євро за кожну товарну позицію в міжнародному відправленні. Як пояснили в Єврокомісії, збір має покривати витрати митних органів на перевірку даних та огляд товарів.

Нововведення передбачене Регламентом ЄС 2026/2108 та делегованим регламентом C (2026)6694 від 21 вересня 2026 року. Це означає, що замовлення з європейських інтернет-магазинів можуть стати трохи дорожчими - за кожну окрему позицію в посилці доведеться сплатити додатково 2 євро.

Ощадбанк підвищує тариф

З 1 листопада «Ощадбанк» підвищує вартість обслуговування неактивних поточних рахунків, до яких не прив'язана платіжна картка. Новий тариф становитиме 150 гривень. Клієнтам радять перевірити, чи не залишилися в них невикористані рахунки - за потреби їх можна закрити або звернутися до банку, щоб уточнити умови.

У Дніпрі повертають обмеження 50 км/год

З 1 листопада по 31 березня в Дніпрі діятимуть сезонні зміни в організації дорожнього руху. На низці магістралей приберуть знаки, які дозволяють рухатися зі швидкістю до 70 км/год, і повернуть обмеження до 50 км/год. Про це повідомив Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Зміни стосуються Запорізького шосе (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортовської), Набережної Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної), Набережної Заводської, Донецького шосе, вулиці Сонячної Набережної, Центрального моста, Кайдацького моста та Усть-Самарського моста. На окремих ділянках біля перехресть і пішохідних переходів обмеження залишаться ще нижчими.

Безкоштовна парковка біля парків

З 1 листопада в Дніпрі тимчасово скасують плату за паркування на чотирьох майданчиках поблизу зон відпочинку. Безкоштовно залишити автомобіль можна буде на під'їзді до парку імені Шевченка, на вулиці Січеславській Набережній біля будинку №57-А та АЗС «Юкон», у районі Фестивального причалу та біля моста на Монастирський острів.

На цих майданчиках паркомати працювати не будуть. Інформацію про зміни також внесуть у застосунки Parking Dnipro та UNIP. Плата за паркування повернеться у весняно-літній період відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 лютого 2026 року.

Що варто встигнути зробити до 1 листопада

Батькам першокласників, які ще не подали заяву на «Пакунок школяра», варто не зволікати - 1 листопада прийом заявок завершується, і допомогу в 5000 гривень отримати вже не вдасться. Заяву можна подати за кілька хвилин через «Дію». Клієнтам «Ощадбанку» з неактивними рахунками варто перевірити їх стан, щоб не сплачувати зайвий тариф у 150 гривень. А водіям у Дніпрі - звернути увагу на нові знаки обмеження швидкості та тимчасово безкоштовні паркувальні майданчики біля парків.