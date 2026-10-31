Хто не встигне підтвердити особу до кінця року, з січня залишиться без нарахувань. Кошти не зникають - виплати призупиняють до проходження перевірки.

Блокування пенсії на картці та заморозка виплат у Пенсійному фонді пояснили докладно - тепер стало відомо, що з 2027 року частині українців можуть призупинити нарахування, якщо вони не пройдуть обов'язкову перевірку до 31 грудня 2026 року.

Про це нагадує Пенсійний фонд України. Ідентифікація потрібна, щоб фонд переконався, що людина жива й справді отримує призначені виплати, а не хтось інший за неї.

Що буде, якщо не пройти перевірку

Ті, хто не встигне до кінця року, із січня 2027 року залишаться без нарахувань. Остаточно пенсії не позбавляють: кошти лише «заморожують», а після підтвердження особи виплати відновлять і доплатять за весь пропущений період.

Кому потрібна ідентифікація

Щорічну перевірку мають проходити три групи отримувачів. Перша - пенсіонери, що перебувають за межами України. Друга - люди, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Третя - ті, хто виїхав звідти на вільну територію, але досі отримує пенсію за колишньою адресою.

Важливий нюанс: якщо після виїзду виплату оформили за новою адресою, перевірка не потрібна. Другій і третій групі доведеться ще й підтвердити, що вони не отримували пенсію від органів влади РФ. Подвійні нарахування заборонені, тож якщо виплати надходили від так званої окупаційної влади, українську пенсію можуть скасувати.

Як пройти ідентифікацію

Найзручніше проходити перевірку дистанційно, незалежно від країни перебування. Способів кілька. Перший - через вебпортал «Дія» та «Дія.Підпис»: він найшвидший, але може не підійти людям без сучасного смартфона.

Другий спосіб - відеодзвінок із працівником ПФУ, для якого треба попередньо подати заяву. Під час дзвінка можна обрати Google Meet, Zoom, Viber, WhatsApp, Telegram або Signal. Третій варіант - особисто прийти у відділення ПФУ.

Консульська процедура

Громадянам за кордоном, які не можуть пройти перевірку онлайн, пропонують консульську процедуру. Для цього треба звернутися до української дипломатичної установи за місцем перебування й отримати документ, що підтверджує, що людина жива. У ПФУ радять не відкладати процедуру на останні дні, бо ідентифікація потребує часу.

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