Антимонопольний комітет визнав виконаними рекомендації, видані Київстар, Vodafone і lifecell у квітні 2026 року. Оператори більше не ховають дані про зниження швидкості у «безлімітних» тарифах дрібним шрифтом.

Київстар оновлює тарифи з 1 листопада для користувачів мобільного зв'язку - і не лише він: Антимонопольний комітет України (АМКУ) підтвердив, що всі три найбільші оператори нарешті виправили спосіб, яким повідомляли клієнтам про обмеження швидкості в безлімітних тарифах.

Йдеться про Київстар, Vodafone і lifecell. У квітні 2026 року вони отримали від регулятора рекомендації через ознаки недобросовісної конкуренції - введення споживачів в оману. За висновками АМКУ, оператори активно просували тарифи з «безлімітним» інтернетом, хоча після вичерпання певного обсягу трафіку швидкість передачі даних суттєво падала.

Сама по собі «безлімітність» претензій не викликала. АМКУ взяв до уваги позицію Національної комісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК): зниження швидкості не означає втрати безлімітних ознак, якщо доступ до інтернету не припиняється. Проблема була саме в тому, як про це обмеження повідомляли.

Дані про зниження швидкості ховали дрібним шрифтом серед інших умов тарифу, розміщували на окремих сторінках сайтів або за додатковими гіперпосиланнями. Через це в абонентів могло скластися хибне враження, ніби швидкість взагалі нічим не обмежена.

Що змінили оператори

Тепер відомості про обмеження швидкості мобільного інтернету подаються безпосередньо поруч із твердженням про безлімітність. Це стосується упаковок стартових пакетів, вебсайтів, мобільних застосунків, соцмереж, рекламних та інших інформаційних матеріалів.

Тобто клієнт, переглядаючи пропозицію безлімітного інтернету, одразу бачить відповідні обмеження і більше не змушений шукати їх окремо. АМКУ проаналізував надані операторами підтверджувальні матеріали й дійшов висновку, що дії, яких стосувалися рекомендації, припинені.

Жодного штрафу чи остаточного рішення про відповідальність компаній у цій справі не було - ішлося саме про рекомендації змінити спосіб подачі даних, і оператори це зробили.

Що це означає для абонентів

Практична користь така: купуючи тариф із безлімітним інтернетом, ви тепер одразу бачите, після якого обсягу трафіку швидкість впаде і до якого рівня. Це прибирає головну пастку, на яку скаржилися споживачі - приховані умови дрібним шрифтом.

Водночас варто пам'ятати: раніше ЗМІ повідомляли, що тарифи Київстар, Vodafone і lifecell можуть містити й інші приховані платежі, прописані у примітках і додаткових розділах оферти. Тому уважно читайте умови під час підключення будь-якого пакета.

Також Politeka повідомляла, які пакети у Vodafone, lifecell і Київстар доступні від 100 гривень.

Раніше Politeka писала, хто з абонентів Київстар ризикує залишитися без зв'язку.