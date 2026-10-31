Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 1 по 7 листопада обіцяє поступове похолодання: якщо на початку тижня вдень буде до +9°, то до кінця тижня термометри покажуть лише +4°, а опади синоптики прогнозують тричі.

Прогноз погоди на попередній тиждень уже попереджав про похолодання в Київській області, і нові дані синоптиків це підтверджують: тиждень із 1 по 7 листопада також пройде під знаком поступового зниження температури та нестійкої хмарності з опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Київській області очікується від +4° до +9°, а хмарність переважно триматиметься хмарна з проясненнями.

У неділю, 1 листопада, повітря прогріється вдень до +9°, вночі похолодає до +6°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, денна температура утримається на позначці +9°, а вночі очікується +6°. Хмарність залишиться хмарною з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +9°, вночі — +7°. День пройде без опадів, хмарно з проясненнями.

У середу, 4 листопада, повітря прогріється лише до +6° вдень, а вночі похолодає до +4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, вдень очікується +7°, а вночі температура опуститься до 0°. Хмарність — хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень потеплішає до +7°, вночі — до +5°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, тиждень завершиться найхолоднішим днем: вдень лише +4°, вночі — +2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 1 листопада, коли вдень буде +9°. Найпрохолодніше очікується в суботу, 7 листопада, — лише +4° вдень. Перепад температур за тиждень сягне 5°, а опади прогнозують тричі: у неділю, 1 листопада, у п’ятницю, 6 листопада, та в суботу, 7 листопада.

Зважаючи на поступове похолодання та нічні температури, близькі до нуля, варто заздалегідь подбати про теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами, 1, 6 та 7 листопада, не завадить мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу.

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