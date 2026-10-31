У Швеції з 1 жовтня 2026 року діє новий Закон про прийом осіб, які потребують захисту. Через це українцям з тимчасовим захистом доведеться повторно оформити щоденну фінансову допомогу - попередні рішення більше не продовжують автоматично.

Допомога для українців за кордоном зазнала змін: українцям у Швеції доведеться повторно оформлювати щоденне пособие (dagersättning), бо з 1 жовтня 2026 року в країні набув чинності новий Закон про прийом осіб, які потребують захисту.

Шведське міграційне агентство Migrationsverket попередило, що колишні рішення про виплати автоматично не продовжують. Навіть якщо людина регулярно отримувала допомогу до жовтня, для її продовження треба подати нову заяву, а гроші за дні до її надходження не компенсують.

Кого стосуються нові правила

Нові вимоги зачіпають українців, які перебувають у Швеції за Директивою ЄС про тимчасовий захист і потребують фінансової підтримки через брак власних коштів. Йдеться насамперед про тих, хто вже отримував dagersättning від Migrationsverket і хоче продовжити виплати після 1 жовтня.

Важливо, що саме право на допомогу для людей з тимчасовим захистом не скасували - змінився лише порядок оформлення. Для отримання коштів не обов'язково жити в центрі Міграційного управління: українці, які мешкають в іншому житлі, теж можуть претендувати на виплати за умови відповідності встановленим критеріям.

Чому важлива дата подання заяви

Головний фінансовий наслідок нововведення - неможливість отримати допомогу заднім числом за період до надходження заяви. Остання виплата за старим законодавством охоплювала період з 10 по 30 вересня, а з жовтня фінансування йде на підставі нових рішень.

Щоб безперервно отримувати виплати з 1 жовтня, треба було подати документи так, аби Migrationsverket отримало їх не пізніше 30 вересня 2026 року. Якщо заява надійшла пізніше - кошти за пропущені дні не відшкодують.

Наприклад, людина отримувала допомогу у вересні, а нову заяву подала лише 15 жовтня - тоді гроші за 1-14 жовтня не нарахують. Станом на 29 жовтня строк для безперебійного отримання вже минув, однак українці, які досі потребують допомоги, можуть звернутися по її призначення зараз.

Як оформити виплату

Нову форму можна отримати в одному з офісів Migrationsverket або завантажити з офіційного сайту відомства - форма заяви на щоденне пособие (Mot23). Її треба заповнити, підписати та подати або надіслати до підрозділу Migrationsverket, відповідального за прийом.

У заявці вказують особисті дані, адресу проживання, контактну інформацію, а також відомості про доходи та майно. За наявності партнера враховують і його фінансові обставини. Однією з обов'язкових вимог є повідомлення фактичної адреси проживання.

Міграційне управління радить заповнювати документи уважно: якщо інформації бракує, може знадобитися додаткова перевірка, що затримає рішення. Варто зберегти підтвердження подання заяви - саме дата її надходження має значення для призначення допомоги.

Новий документ і можливе повернення коштів

Після набуття чинності нового закону Migrationsverket повідомило про документ, який підтверджує, що людина підпадає під дію Закону про прийом. Його треба показувати разом із карткою дозволу на проживання при зверненні до медичних закладів, стоматологів, аптек і муніципалітетів.

Окрім того, агентство отримало право вимагати повернення допомоги, якщо її нарахували без належних підстав. Це можливо, коли одержувач надав неправильні дані про фінансове становище або не повідомив про зміни, що впливають на право отримувати гроші. Тому про працевлаштування, додаткові доходи чи зміну адреси треба вчасно інформувати відомство.

Для українців з тимчасовим захистом право на роботу та вільне пересування країною не змінилося - нові географічні обмеження їх не стосуються, а дозвіл на працевлаштування повторно оформлювати не потрібно.

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